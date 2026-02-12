Γραμμή 4 του Μετρό: Με το «Break on through» των Doors έφτασε ο μετροπόντικας στον Ευαγγελισμό – Δείτε φωτογραφίες

Enikos Newsroom

κοινωνία

Μετρό

Ημέρα «ορόσημο» για το Μετρό της Αθήνας και την πρόοδο των έργων της Γραμμής 4 αποτελεί η σημερινή έλευση της «Αθηνάς» στο φρέαρ Ευαγγελισμού.

Παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της διοίκησης του Ομίλου Αvax, της Ελληνικό Μετρό και της Alstom, ο ένας από τους δύο μετροπόντικες που κατασκευάζει τη Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας, η «Αθηνά» έφθασε σήμερα (Πέμπτη) το πρωί στο φρέαρ Ευαγγελισμού, στη συμβολή των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Μιχαλακοπούλου.

Συνολικά έσκαψε 5,1 χιλιόμετρα και πέρασε από τους ενδιάμεσους σταθμούς της διαδρομής του (Γουδή, Ζωγράφου, Ιλίσια, Πανεπιστημιούπολη, και Καισαριανή). Πλέον θα αποσυναρμολογηθεί και θα μεταφερθεί εκτός του έργου. Συνολικά οι δυο μετροπόντικες, «Αθηνά» και «Νίκη» έχουν διανοίξει περίπου 8 χιλιόμετρα από τα 12,8 χιλιόμετρα της νέας «πορτοκαλί» Γραμμής.

Η στιγμή της άφιξης

Η «Νίκη» ακολουθεί αντίθετη πορεία 7,5 χιλιομέτρων

Το «ξετρύπημα» αυτό του πρώτου από τους δύο μετροπόντικες που δουλεύουν για το μεγαλύτερο δημόσιο έργο της χώρας, είναι το ορόσημο της θραύσης του τοιχίου του φρέατος, στη γλώσσα του κατασκευαστικού κλάδου ονομάζεται breakthrough (μπρέικθρου).

Ο μετροπόντικας εμφανίστηκε καθώς έπαιζε το «Break on through» των Doors ενώ οι παρευρισκόμενοι χειροκροτούσαν.

Ο δεύτερος, ο δίδυμος μετροπόντικας της κατασκευάστριας κοινοπραξίας, η «Νίκη» ακολουθεί αντίθετη πορεία 7,5 χιλιομέτρων. Ξεκίνησε από το άλσος Βεϊκου και αφού πέρασε από το Γαλάτσι και τον σταθμό «Ελικώνος» σήμερα βρίσκεται λίγο μετά τον σταθμό στην «πλατεία Κυψέλης», έχοντας ήδη κατασκευάσει σήραγγα 2.960 μέτρων, καλύπτοντας δηλαδή το 42% της διαδρομής της. Ακολουθώντας τη διαδρομή της η «Νίκη» θα περάσει κάτω από τα Δικαστήρια, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τα Εξάρχεια, την Ακαδημίας και το Κολωνάκι, τερματίζοντας κι εκείνη στο φρέαρ Ευαγγελισμού.

Δείτε φωτογραφίες

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

6 πρωτεΐνες με αντιφλεγμονώδη δράση που πρέπει να προσθέσουμε στη διατροφή μας, σύμφωνα με ειδικό

Ακράτεια ούρων στην εμμηνόπαυση: Γιατί οι ασκήσεις Kegel δεν αρκούν – Τι να κάνετε σύμφωνα με τους ειδικούς

Πολυτελής κατοικία: Τα νέα δεδομένα για την Αθηναϊκή Ριβιέρα και τη Βόρεια Αττική

ΔΥΠΑ: Περισσότερες από 4.000 θέσεις εργασίας από 150 επιχειρήσεις

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
14:39 , Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Κλείνουν στις 22:00 όλα τα κτίρια του ΑΠΘ μετά τα σοβαρά επεισόδια – «Δεν θα δοθεί καμία άδεια για οργανωμένη εκδήλωση»

Κλείνουν στις 22:00 καθημερινά όλα τα κτίρια του ΑΠΘ μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα που βρίσκετ...
14:28 , Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

Συνελήφθη σωφρονιστικός υπάλληλος για διακίνηση ναρκωτικών

Στη σύλληψη ενός σωφρονιστικού υπαλλήλου για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν οι «αδιάφθοροι» τ...
14:05 , Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

«Βιολάντα»: Ολοκληρώθηκε η αυτοψία της ΔΑΕΕ στο εργοστάσιο – Ξεκινά και νέος γύρος καταθέσεων

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (12/2) η αυτοψία που διενήργησαν τα στελέχη της Διεύθυνση...
13:33 , Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Στη φυλακή άλλοι 8 κατηγορούμενοι – Ανάμεσά τους ο «Πούτιν» και ο «Πρόεδρος»

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ακόμη οκτώ κατηγορούμενοι που εμπλέκονται στο ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα