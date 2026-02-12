Μητσοτάκης από Βέλγιο: Να μειωθεί η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενοποίηση στην αγορά ενέργειας

Εύη Κατσώλη

πολιτική

Μητσοτάκης από Βέλγιο: Να μειωθεί η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενοποίηση στην αγορά ενέργειας
πηγή: AP Photo/Omar Havana)

«Η ανταγωνιστικότητα πρέπει να συνδυαστεί με περισσότερες και καλύτερα πληρωμένες δουλειές και χαμηλότερες τιμές για να αντιμετωπίσουμε την κρίση ακρίβειας», τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών, στο Βέλγιο.

«Η κλιματική κρίση, είναι το κύριο αντικείμενο του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο θα ξεκινήσει σε λίγο», σημείωσε ο Πρωθυπουργός στις δηλώσεις του και πρόσθεσε:

«Η Ελλάδα προσέρχεται σε αυτή τη συζήτηση έχοντας καταθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις προκειμένου να μειωθεί η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία, να λειτουργήσει καλύτερα η ενιαία αγορά και η ανταγωνιστικότητα τελικά να μπορεί να αποβεί προς όφελος και των επιχειρήσεων αλλά και των Ευρωπαίων καταναλωτών.

Η ανταγωνιστικότητα από μόνη της είναι μια αρκετά αφηρημένη έννοια, αν δεν συνδυαστεί με περισσότερες και καλύτερα πληρωμένες δουλειές και κυρίως με καλύτερες και χαμηλότερες τιμές στην ευρωπαϊκή αγορά για να αντιμετωπίσουμε την κρίση ακρίβειας».

«Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενοποίηση στην αγορά ενέργειας»

Ο πρωθυπουργός είπε ακόμη ότι «αν δεν συμβούν λοιπόν αυτά, θα είναι δύσκολο να έχουμε και την κοινωνική στήριξη, η οποία είναι απαραίτητη για τις κρίσιμες αποφάσεις, οι οποίες πρέπει να ληφθούν από εδώ και στο εξής θα έχουμε την ευκαιρία να εστιάσω περισσότερο στα ζητήματα της αγοράς ενέργειας.

Είναι σαφές ότι σήμερα η αγορά ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λειτουργεί ικανοποιητικά.

Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενοποίηση στην αγορά ενέργειας, έτσι ώστε τελικά να έχουμε χαμηλότερες τιμές ενέργειας ευρωπαϊκά και για τους Ευρωπαίους καταναλωτές αλλά και για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

6 πρωτεΐνες με αντιφλεγμονώδη δράση που πρέπει να προσθέσουμε στη διατροφή μας, σύμφωνα με ειδικό

Ακράτεια ούρων στην εμμηνόπαυση: Γιατί οι ασκήσεις Kegel δεν αρκούν – Τι να κάνετε σύμφωνα με τους ειδικούς

Διεθνή ΜΜΕ: Η Σάμος ανάμεσα στους πιο υποσχόμενους προορισμούς του κόσμου για το 2026

Πολυτελής κατοικία: Τα νέα δεδομένα για την Αθηναϊκή Ριβιέρα και τη Βόρεια Αττική

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
14:22 , Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

Καραμανλής: Με συγκίνηση αποχαιρετώ τον Αναστάση Παπαληγούρα

«Με συγκίνηση αποχαιρετώ τον Αναστάση Παπαληγούρα» αναφέρει σε δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός...
14:17 , Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

Βελόπουλος στον Realfm 97,8: Εξωτερική πολιτική για… τα μπάζα κάνουμε – Το μέλλον είναι δυσοίωνο με όσα γίνονται

«Εξωτερική πολιτική για τα… μπάζα κάνουμε» είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος στον Realfm 97,8 και την...
13:46 , Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

Κοπή πίτας στο υπουργείο Εξωτερικών: Ο διάλογος Γεραπετρίτη – Λοβέρδου για το «πρωτόκολλο» και η τυχερή υπάλληλος

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψαν σήμερα στο υπουργείο Εξωτερικών, μετά και την επιστροφή του Γι...
13:01 , Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

Δένδιας από Βρυξέλλες: Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Τούρκο υπουργό Άμυνας

Στη Σύνοδο των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες έφτασε πριν από λίγη ώρα ο Νίκος Δένδια...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα