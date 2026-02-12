Μητσοτάκης από Βέλγιο: Να μειωθεί η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενοποίηση στην αγορά ενέργειας

«Η ανταγωνιστικότητα πρέπει να συνδυαστεί με περισσότερες και καλύτερα πληρωμένες δουλειές και χαμηλότερες τιμές για να αντιμετωπίσουμε την κρίση ακρίβειας», τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών, στο Βέλγιο.

«Η κλιματική κρίση, είναι το κύριο αντικείμενο του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο θα ξεκινήσει σε λίγο», σημείωσε ο Πρωθυπουργός στις δηλώσεις του και πρόσθεσε:

«Η Ελλάδα προσέρχεται σε αυτή τη συζήτηση έχοντας καταθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις προκειμένου να μειωθεί η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία, να λειτουργήσει καλύτερα η ενιαία αγορά και η ανταγωνιστικότητα τελικά να μπορεί να αποβεί προς όφελος και των επιχειρήσεων αλλά και των Ευρωπαίων καταναλωτών.

Η ανταγωνιστικότητα από μόνη της είναι μια αρκετά αφηρημένη έννοια, αν δεν συνδυαστεί με περισσότερες και καλύτερα πληρωμένες δουλειές και κυρίως με καλύτερες και χαμηλότερες τιμές στην ευρωπαϊκή αγορά για να αντιμετωπίσουμε την κρίση ακρίβειας».

«Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενοποίηση στην αγορά ενέργειας»

Ο πρωθυπουργός είπε ακόμη ότι «αν δεν συμβούν λοιπόν αυτά, θα είναι δύσκολο να έχουμε και την κοινωνική στήριξη, η οποία είναι απαραίτητη για τις κρίσιμες αποφάσεις, οι οποίες πρέπει να ληφθούν από εδώ και στο εξής θα έχουμε την ευκαιρία να εστιάσω περισσότερο στα ζητήματα της αγοράς ενέργειας.

Είναι σαφές ότι σήμερα η αγορά ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λειτουργεί ικανοποιητικά.

Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενοποίηση στην αγορά ενέργειας, έτσι ώστε τελικά να έχουμε χαμηλότερες τιμές ενέργειας ευρωπαϊκά και για τους Ευρωπαίους καταναλωτές αλλά και για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις».