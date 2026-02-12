Μικρά δέματα: Οι δασμοί από 1η Ιουλίου και η επιβάρυνση για τους καταναλωτές – Όσα αλλάζουν μετά το «πράσινο φως» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Το πράσινο φως στη θέσπιση νέων κανόνων για την επιβολή τελωνειακών δασμών σε αντικείμενα που συμπεριλαμβάνονται σε μικρά δέματα που εισέρχονται στην Ε.Ε., κυρίως μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου έδωσε οριστικά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, https://www.consilium.europa.eu/ οι νέοι κανόνες ανταποκρίνονται στο ότι τέτοια δέματα εισέρχονται έως σήμερα στην ΕΕ αφορολόγητα, κάτι που έχει οδηγήσει σε αθέμιτο ανταγωνισμό τους πωλητές των χωρών της ΕΕ.

Τη στιγμή που το παγκόσμιο ηλεκτρονικό εμπόριο ανθίζει, οι τελωνειακοί κανόνες της ΕΕ θα πρέπει να συμβαδίζουν ως προς αυτό. Η κατάργηση της εξαίρεσης του φόρου για τα μικρά δέματα θα συμβάλει στο να στηριχθούν οι επιχειρήσεις της ΕΕ και θα κλείσει τα παράθυρα που έβρισκαν οι αδίστακτοι πωλητές και φοροδιέφευγαν. Η ΕΕ θα πρέπει να προχωρήσει αποφασιστικά τώρα στη συνολική μεταρρύθμιση για τους τελωνειακούς δασμούς, κάτι που είναι σημαντικό για να γίνει η ΕΕ πιο ανταγωνιστική και πιο ασφαλής.

Η δήλωση του υπουργού Οικονομικών της Κύπρου

Για το θέμα μίλησε ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, Μάκης Κεραυνός. Όπως είπε, η εν λόγω συμφωνία καταργεί την ελάφρυνση των τελωνειακών δασμών για δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ που εισέρχονται στην ΕΕ.

Συνεπώς, οι τελωνειακοί δασμοί θα αρχίσουν να επιβάλλονται σε όλα τα αγαθά που θα εισέρχονται στην Ε.Ε. μόλις λειτουργήσει ο κόμβος δεδομένων τελωνείων της Ε.Ε. – που βρίσκεται υπό συζήτηση στο πλαίσιο μιας ευρύτερης θεμελιώδους μεταρρύθμισης για το πλαίσιο των τελωνείων. Αυτό αναμένεται να γίνει το 2028.

Η συμφωνία

Τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν συμφωνήσει να επιβάλουν προσωρινά έναν ενιαίο δασμό των 3 ευρώ σε αντικείμενα που περιέχονται σε μικρά δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ και θα αποστέλλονται απευθείας σε καταναλωτές στην Ένωση.

Συνεπώς, ο δασμός αυτός θα επιβάλλεται από την 1η Ιουλίου 2026 σε κάθε διαφορετική κατηγορία αντικειμένων και αυτό θα προσδιορίζεται από τις υποδιαιρέσεις των δασμών και θα περιέχεται σε ένα δέμα.

Παράδειγμα

Η ιστοσελίδα, https://www.consilium.europa.eu/ παραθέτει ένα σχετικό παράδειγμα. Εάν ένα δέμα έχει μία μπλούζα από μετάξι και 2 μπλούζες από μαλλί, τότε θα επιβληθεί δασμός 6 ευρώ. Και αυτό λόγω των διαφορετικών δασμολογικών υποδιαιρέσεών τους και εξαιτίας του ότι το δέμα περιέχει δύο διαφορετικά ρούχα.

Το νέο σύστημα θα έχει θετικό αντίκτυπο τόσο στον προϋπολογισμό της ΕΕ όσο και στα δημόσια οικονομικά του κάθε κράτος μέλους σε εθνικό επίπεδο . Το μέτρο διαφέρει από το λεγόμενο «τέλος διεκπεραίωσης» που συζητείται προς το παρόν στο πλαίσιο μιας δέσμης μεταρρυθμίσεων για τους τελωνειακούς δασμούς.

Τα επόμενα βήματα

Ο προσωρινός ενιαίος δασμός των 3 ευρώ θα επιβάλλεται σε κάθε κατηγορία αντικειμένων που περιέχεται σε ένα μικρό δέμα που εισέρχεται στην ΕΕ από την 1η Ιουλίου 2026 έως την 1η Ιουλίου 2028 και θα μπορεί να παραταθεί ανάλογα με την περίπτωση. Μόλις τεθεί σε λειτουργία ο νέος κόμβος τελωνειακών δεδομένων της ΕΕ, αυτός ο προσωρινός δασμός θα αντικατασταθεί από τους κανονικούς τελωνειακούς δασμούς.