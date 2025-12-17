ΟΠΕΚΕΠΕ – Παράνομες επιδοτήσεις: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ακόμη τρεις κατηγορούμενοι – Ανάμεσα τους και η σύζυγος του λογιστή

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν και οι τελευταίοι τρεις κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν σήμερα ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου Ανακριτή για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

της Άννας Κανδύλη

Συγκεκριμένα, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα επιβλήθηκε στη σύζυγο του κατηγορούμενου λογιστή, η οποία, φέρεται να υποστήριξε ότι ήταν μόνο τυπικά συνδικαιούχος σε τραπεζικό λογαριασμό του συζύγου της.

Ελεύθεροι με τον ίδιο περιοριστικό όρο αφέθηκαν επίσης ένας 54χρονος και μία 43χρονη. Στον 54χρονο επιβλήθηκε και χρηματική εγγύηση ύψους 5.000 ευρώ.

Μέχρι στιγμής και οι 14 κατηγορούμενοι που έχουν απολογηθεί αφέθηκαν ελεύθεροι.

Οι απολογίες ολοκληρώνονται αύριο Πέμπτη, με αυτές του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος, καθώς και του κατηγορούμενου λογιστή.