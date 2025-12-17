ΟΠΕΚΕΠΕ: Κανονικά οι πληρωμές των αγροτών μετά το νέο αλαλούμ – «Το τεχνικό πρόβλημα επιλύθηκε»

Κανονικά γίνονται πλέον οι πληρωμές της Βασικής Ενίσχυσης και της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης, μετά το τεχνικό πρόβλημα που προέκυψε στο σύστημα καταβολής, με αποτέλεσμα να γίνει στους αγρότες παρακράτηση του υπολοίπου της εισφοράς στον ΕΛΓΑ χωρίς να έχει γίνει η πίστωση των ποσών που δικαιούνταν.

Νωρίς το πρωί το πρόβλημα επιλύθηκε και έγινε η πληρωμή των δικαιούχων της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης, ενώ γύρω στις 12.00 το μεσημέρι ξεκίνησε και η καταβολή και της εξόφλησης της Βασικής Ενίσχυσης.

«Επιλύθηκε, τελικά το πρόβλημα που αντιμετώπισε ο τεχνικός σύμβουλος του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι πληρωμές γίνονται κανονικά», όπως είπαν στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

«Η καταβολή της εξόφλησης της Βασικής Ενίσχυσης και τα ποσά της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης θα πιστωθούν στους λογαριασμούς όλων των δικαιούχων αγροτών μέχρι το μεσημέρι, όπως μας έχει διαβεβαιώσει ο Τεχνικός Σύμβουλος του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι Τράπεζες. Χθες βράδυ, λόγω τεχνικού προβλήματος από τη δική τους πλευρά στο σύστημα καταβολής, έγινε στους δικαιούχους παρακράτηση του υπολοίπου της εισφοράς στον ΕΛΓΑ πριν πιστωθούν τα παραπάνω ποσά. Το ζήτημα θα διευθετηθεί σήμερα το πρωί», ανέφεραν νωρίτερα, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, σε κοινή ανακοίνωσή τους, μετά το αλαλούμ που προέκυψε με τις πληρωμές.

«Έγινε η πληρωμή του ΕΛΓΑ, αποζημιώσεις από παγετό σε δενδρώδεις καλλιέργειες το μεσημέρι και το απόγευμα είπαν θα πληρώσουν το 30% το υπόλοιπο της βασικής ενίσχυσης. Αυτοί όχι μόνο δεν πλήρωσαν το υπόλοιπο της βασικής ενίσχυσης, αλλά πήραν και από τους λογαριασμούς που βρήκαν χρήματα μέσα, το 30% για τον ΕΛΓΑ. Δηλαδή ενήργησε ο ΕΛΓΑ σαν να είχε πληρωθεί η βασική ενίσχυση. Αλλά η βασική ενίσχυση δεν πληρώθηκε», είχε δηλώσει ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Σωκράτης Αλειφτήρας μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio.

Κέλλας: Ζητώ συγγνώμη – Έχουν δίκιο οι αγρότες

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Αγροτική Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας, ζήτησε συγγνώμη και είπε ότι έχουν δίκιο οι αγρότες. «Για το θέμα του ΕΛΓΑ, χθες ήταν να καταβληθεί η βασική ενίσχυση αναδιανεμητική, το πρόγραμμα Young και οι αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ και υπάρχει η συμφωνία ενός ποσοστού αγροτών, μεγάλο ποσοστό αγροτών οι οποίοι το έχουν δεσμευτεί αυτό με την υπογραφή τους, στα ΚΥΔ κατά την υποβολή της δήλωσης του ΟΣΔΕ ότι με την καταβολή της βασικής ενίσχυσης θα παρακρατείται η ασφαλιστική εισφορά υπέρ του ΕΛΓΑ. Τι συνέβη χθες; Χθες λοιπόν που ήταν να πληρωθούν, εκ παραδρομής, εκ λάθους του τεχνικού συμβούλου και του ΟΠΕΚΕΠΕ, εστάλη πρώτα η παρακράτηση του ΕΛΓΑ πριν πληρωθεί η βασική ενίσχυση», ανέφερε στο ίδιο μέσο ο Χρήστος Κέλλας.

Και συνέχισε: «Χθες το βράδυ παρακρατήθηκε, εστάλη πρώτα η παρακράτηση της ασφαλιστικής εισφοράς του ΕΛΓΑ πριν πληρωθεί η βασική ενίσχυση. Έχουν δίκιο οι αγρότες. Εγώ χωρίς να έχω καμία ευθύνη εκ μέρους του Υπουργείου, ζητώ συγγνώμη. Είναι ένα πρόβλημα που βαρύνει, σας είπα τον τεχνικό σύμβουλο και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όμως ήδη η αναδιανεμητική κατεβλήθη σήμερα το πρωί και σε λίγο θα ακολουθήσει και η πληρωμή της βασικής ενίσχυσης.

«Έχουν δίκιο οι αγρότες. Από χθες το βράδυ υπάρχει μια αναστάτωση γενικώς, όμως σας λέω ευθέως τι ακριβώς συνέβη. Δεν βαρύνει το Υπουργείο, αλλά ζητώ συγγνώμη εκ μέρους και του Υπουργείου μας . Εκ παραδρομής εστάλη πρώτα η παρακράτηση της ασφαλιστικής εισφοράς πριν πληρωθεί η βασική ενίσχυση», υπογράμμισε ο κ. Κέλλας.