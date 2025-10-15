ΟΠΕΚΕΠΕ: Κανονισμός του Οργανισμού διαψεύδει τον κ. Καϊμακάμη για το ασυμβίβαστο – Τι αναφέρει η «πολιτική για την αποφυγή και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς αυτή τη φορά στο κάδρο μπαίνει ο αντιπρόεδρος του Οργανισμού, Γιάννης Καϊμακάμης. Κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή για τη συγκεκριμένη υπόθεση, ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε παραδεχτεί ότι ο ίδιος και μέλη της οικογένειάς του λαμβάνουν επιδοτήσεις, με αποτέλεσμα να εγείρονται ερωτήματα αναφορικά με το αν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων.

Ο ίδιος είχε υποστηρίξει ότι δεν υφίσταται ασυμβίβαστο.

Η πολιτική του ΟΠΕΚΕΠΕ για τη σύγκρουση συμφερόντων

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, υπάρχει «πολιτική ΟΠΕΚΕΠΕ για την αποφυγή και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων». Πρόκειται για 24 σελίδες οι οποίες αναλύουν καρέ – καρέ, βήμα – βήμα, αν όλα αυτά είναι νόμιμα και όπως φάνηκε ο συγκεκριμένος κανονισμός ήταν κλειδωμένος στο συρτάρι.

Στο επίμαχο κείμενο του ΟΠΕΚΕΠΕ που υπογράφεται τον Φεβρουάριο του 2025 αναφέρεται ξεκάθαρα πως οποιοδήποτε στέλεχος του Οργανισμού έχει οικονομικό ή επιχειρηματικό συμφέρον σε δραστηριότητα που σχετίζεται με τις ενισχύσεις, οφείλει να απέχει.

Το ερώτημα που προκύπτει, όπως αναφέρει ο ΑΝΤ1, είναι αν κανείς διάβασε την πολιτική αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ για την αποφυγή και διαχείριση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων και ποιος την εφάρμοσε ή φτιάχνονται οι κανόνες για να μένουν στα συρτάρια.

Τι λένε κορυφαίοι καθηγητές

Κορυφαίοι συνταγματολόγοι και καθηγητές Δημοσίου Δικαίου μιλώντας στον ΑΝΤ1 ανέφεραν ότι όλη αυτή η κίνηση είναι παράνομη, διαψεύδοντας τον κ. Καϊμακάμη.

Σύμφωνα με τον Ξενοφώντα Κοντιάδη, καθηγητή του Δημοσίου Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, «δεν είναι νοητό αυτή τη στιγμή να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ πρόσωπο το οποίο είναι ταυτόχρονα και ωφελούμενος από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για μια πρόδηλη και πολύ σοβαρή σύγκρουση συμφερόντων. Οι κατηγορίες των ασυμβιβάστων συμφερόντων μπορεί να αφορούν είτε άμεσο συμφέρον είτε έμμεσο συμφέρον, δηλαδή πρόσωπα του οικογενειακού επαγγελματικού περιβάλλοντος. Εν προκειμένω, βεέβαια, έχουμε μια άμεση, ευθεία σύγκρουση συμφερόντων».

Από την πλευρά του, ο Πάνος Λαζαράτος, καθηγητής Διοικητικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών αναφέρει: «Ένα διοικητικό όργανο, μονομελές ή συλλογικό, κάπου συμμετέχει σε συλλογικά όργανα ένας Αντιπρόεδρος και μόνος του παίρνει αποφάσεις και συλλογικά, απαγορεύεται να κάνει οποιαδήποτε ενέργεια, πράξη, διαδικασία, απόφαση, να διατυπώνει γνώμη, έκφραση εφόσον είναι δυνατό με αυτά να ικανοποιεί προσωπικό συμφέρον».

Ακόμα κι αν αυτό συμβεί, λέει ο ΑΝΤ1, η απάντηση βρίσκεται στην ίδια την πολιτική του ΟΠΕΚΕΠΕ όπου αναφέρεται ξεκάθαρα: «Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ συνδέεται οικονομικώς είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι του 4ου βαθμού με φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρηματοδοτείται από ελεγχόμενες από αυτόν δράσεις, υποχρεούται να ζητεί αμέσως την εξαίρεσή του από τον άμεσο προϊστάμενό του, όσον αφορά στον έλεγχο της σχετικής δράσης».

«Αν αυτό συμβαίνει υπάρχει λόγος αυτοεξαιρέσεως από τα πάντα, η δε συμμετοχή του δημιουργεί και διοικητικά προβλήματα και συνιστά και ποινικό αδίκημα», υπερθεματίζει ο καθηγητής Λαζαράτος.

23:19 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

22:57 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

22:50 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

22:19 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

