Νεκρός ο άνδρας που έπεσε στις ράγες του Ηλεκτρικού στα Κάτω Πατήσια 

Νεκρός είναι ο άνδρας που έπεσε νωρίτερα, το βράδυ της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου, στις ράγες του ΗΣΑΠ, στον σταθμό «Κάτω Πατήσια».

Υπενθυμίζεται ότι στο σημείο έσπευσαν δύο μηχανές και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ενώ λόγω του περιστατικού, σε ισχύ βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η ΣΤΑ.ΣΥ.: «Σας ενημερώνουμε, πως η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Κηφισιά- Άνω Πατήσια και Πειραιάς – Αττική, λόγω απόπειρας αυτοκτονίας ατόμου στον σταθμό Κάτω Πατήσια. Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Κάτω Πατήσια, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Ελευθέριος. Οι επιβάτες με προορισμό τα Άνω Πατήσια μπορούν να μετεπιβιβαστούν από τον σταθμό Βικτώρια στη λεωφορειακή γραμμή Α8 και τις γραμμές τρόλεϊ 11, 13 και 14».

23:18 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

