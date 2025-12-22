Ύπνος: Γιατρός μοιράζεται τα σημάδια που δείχνουν ότι μπορεί να πάσχετε από «ορμονική αϋπνία»

  • Πολλοί πιστεύουν ότι αϋπνία σημαίνει μόνο δυσκολία στην έναρξη του ύπνου, όμως η ορμονική αϋπνία αποτελεί σημάδι ανισορροπίας στις ορμόνες του σώματος. Μπορεί να προκληθεί από αλλαγές σε οιστρογόνα, προγεστερόνη και θυρεοειδικές ορμόνες.
  • Η ορμονική αϋπνία εμφανίζεται συχνότερα σε περιόδους έντονων ορμονικών διακυμάνσεων, όπως στον εμμηνορροϊκό κύκλο, την εγκυμοσύνη, την εμμηνόπαυση ή σε διαταραχές του θυρεοειδούς. Ορμόνες όπως η μελατονίνη, η κορτιζόλη, τα οιστρογόνα και η προγεστερόνη επηρεάζουν άμεσα τον ύπνο μας.
  • Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν δυσκολία στην έναρξη και διατήρηση του ύπνου, καθώς και πρωινή κόπωση. Η αντιμετώπιση απαιτεί συνδυασμό ιατρικής φροντίδας και αλλαγών στον τρόπο ζωής, όπως τακτική άσκηση, ισορροπημένη διατροφή και αποφυγή αλκοόλ/νικοτίνης.
Πολλοί άνθρωποι που υποφέρουν από αϋπνία, δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν το πρόβλημα για χρόνια. Αυτό συμβαίνει γιατί πιστεύουν ότι σημαίνει μόνο το να μην μπορείτε να κοιμηθείτε το βράδυ. Ωστόσο, υπάρχει και η δυσκολία διατήρησης του ύπνου, μια κατάσταση κατά την οποία ξυπνάτε μέσα στη νύχτα και δυσκολεύεστε να ξανακοιμηθείτε. Η ορμονική αϋπνία μπορεί να προκληθεί από αλλαγές στα επίπεδα των οιστρογόνων, της προγεστερόνης, αλλά και από διακυμάνσεις στις θυρεοειδικές ορμόνες.

Τι είναι η ορμονική αϋπνία και πότε συμβαίνει, σύμφωνα με γιατρό

Η ορμονική αϋπνία δεν είναι απλώς μια δυσκολία στον ύπνο, αλλά ένα σημάδι ότι οι ορμόνες του σώματος βρίσκονται εκτός ισορροπίας. Ο όρος ορμονική αϋπνία «αναφέρεται στη δυσκολία στον ύπνο που προκύπτει ως αποτέλεσμα αλλαγών ή ανισορροπιών στα επίπεδα των ορμονών του σώματος», εξηγεί ο Dr. Giuseppe Aragona, γενικός ιατρός και ιατρικός σύμβουλος στο Prescription Doctor.

Αρκετές ορμόνες παίζουν καθοριστικό ρόλο στη ρύθμιση του ύπνου μας, όπως:

  • Μελατονίνη: Δίνει το σήμα στον εγκέφαλο ότι είναι ώρα για ύπνο.
  • Κορτιζόλη: Η ορμόνη του στρες που προάγει την εγρήγορση. Αν τα επίπεδά της παραμένουν υψηλά το βράδυ, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές διαταραχές ύπνου.
  • Αναπαραγωγικές ορμόνες: Τα οιστρογόνα και η προγεστερόνη επηρεάζουν άμεσα τα μοτίβα του ύπνου μας.

Σύμφωνα με τον γιατρό, η ορμονική αϋπνία παρατηρείται συχνότερα σε στάδια της ζωής όπου οι ορμονικές διακυμάνσεις είναι έντονες, όπως:

  • Κατά τη διάρκεια του εμμηνορροϊκού κύκλου.
  • Στην εγκυμοσύνη.
  • Κατά την περιεμμηνόπαυση ή την εμμηνόπαυση.
  • Σε περιπτώσεις διαταραχών του θυρεοειδούς ή άλλων ενδοκρινικών παθήσεων.

«Αυτές οι ορμονικές αλλαγές μπορούν να απορρυθμίσουν τη θερμοκρασία του σώματος, τον κιρκάδιο ρυθμό (το βιολογικό μας ρολόι) και τη διάθεση, παράγοντες που συμβάλλουν καθοριστικά στη διατάραξη του ύπνου», αναφέρει ο Dr. Aragona.

Ποια είναι τα συμπτώματα της ορμονικής αϋπνίας

Τα συμπτώματα της ορμονικής αϋπνίας μοιάζουν αρκετά με εκείνα της «συνηθισμένης» αϋπνίας. Σύμφωνα με τον Dr. Aragona οι ασθενείς με αυτή την πάθηση παρουσιάζουν τα εξής συμπτώματα:

  • Δυσκολεύονται να αποκοιμηθούν αρχικά.
  • Ξυπνούν επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της νύχτας.
  • Δυσκολεύονται να ξανακοιμηθούν αφότου ξυπνήσουν.
  • Ξυπνούν πολύ νωρίς το πρωί χωρίς να έχουν ξεκουραστεί.

«Ο ύπνος μπορεί να φαίνεται κατακερματισμένος και κακής ποιότητας, γεγονός που οδηγεί σε πρωινή κόπωση, ευερεθιστότητα, κακή συγκέντρωση και πεσμένη διάθεση», εξηγεί ο γιατρός.

Αν η αϋπνία σας συνδέεται με ορμονικές αλλαγές όπως η εμμηνόπαυση, ίσως παρατηρήσετε και άλλα συμπτώματα που σας κρατούν ξύπνιους, όπως:

  • Εξάψεις
  • Νυχτερινή εφίδρωση

Πώς γίνεται η διάγνωση από τον γιατρό

Αν ένας παθολόγος εξετάσει το ενδεχόμενο ορμονικής αϋπνίας, θα εστιάσει στο στάδιο της ζωής σας, στο ορμονικό σας ιστορικό, καθώς και στο πότε ακριβώς εμφανίζονται τα συμπτώματα.

Είναι επίσης σημαντικό να ληφθούν υπόψη και άλλα συμπτώματα, όπως οι αλλαγές στη διάθεση, οι νυχτερινές εφιδρώσεις ή προβλήματα με την ουροδόχο κύστη. Παράλληλα, ο γιατρός θα αποκλείσει άλλες αιτίες, όπως:

  • Το έντονο στρες
  • Την κακή υγιεινή του ύπνου
  • Την υπνική άπνοια
  • Τους σωματικούς πόνους

Τρόποι αντιμετώπισης της ορμονικής αϋπνίας

«Η ορμονική αϋπνία είναι συνήθως πολυπαραγοντική», εξηγεί ο Dr. Aragona. Για τον λόγο αυτό, η πιο αποτελεσματική προσέγγιση είναι ο συνδυασμός ιατρικής φροντίδας και αλλαγών στον τρόπο ζωής:

  • Τακτική άσκηση: Βοηθά στη ρύθμιση του βιολογικού ρολογιού.
  • Ισορροπημένη διατροφή: Υποστηρίζει την ορμονική ισορροπία.
  • Αποφυγή αλκοόλ και νικοτίνης, καθώς διαταράσσουν τον κύκλο του ύπνου.

