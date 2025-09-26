Νέες αποκαλύψεις για την έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Μπλόκο στη χρηματοδότηση των υδρομέτρων

Πάγωσαν τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την εγκατάσταση υδρομέτρων, με αποτέλεσμα δεκάδες δήμοι της χώρας να τα κρατούν στις αποθήκες τους. Στο φως έρχονται νέες αποκαλύψεις για την έρευνα που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Σύμφωνα με τον ANT1 και τον Τάσο Τέλλογλου, 54 από τους 82 δήμους που είχαν καταθέσει αίτηση –ενώ αρχικά είχε αναφερθεί ότι οι αιτήσεις πλησίαζαν τις 100– τελικά χρηματοδοτήθηκαν και υπέγραψαν συμβάσεις για τα έργα. Ωστόσο, από τα συνολικά 180 εκατομμύρια ευρώ, δόθηκαν μόλις 11 εκατομμύρια. Τα υπόλοιπα μπλοκαρίστηκαν λόγω ερευνών που διεξάγονται όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά και από τις ελληνικές αρχές, και μεταφέρθηκαν στην επόμενη περίοδο του ΕΣΠΑ. Αναμένεται, επίσης, το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, στην οποία έχουν κατατεθεί σχετικές καταγγελίες.

Το ζήτημα αφορά και τις προδιαγραφές. Η διαχειριστική αρχή έδωσε οδηγίες στους δήμους για το πώς θα προκηρύξουν τους διαγωνισμούς και πώς θα συντάξουν τις προκηρύξεις. Δεν είχε όμως τη δυνατότητα να ελέγξει τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες έμειναν –όπως συχνά συμβαίνει– στα χέρια των προμηθευτών. Σε αρκετές περιπτώσεις, εκεί όπου υπήρχε περιθώριο, οι ίδιοι οι προμηθευτές υπαγόρευσαν τους όρους.

Τα χρήματα από το ΕΣΠΑ που διατέθηκαν για τα υδρόμετρα αποτελούν μόνο ένα μέρος της συνολικής χρηματοδότησης. Σημαντικό ποσό προήλθε από εθνικούς πόρους, μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», όπου μέχρι σήμερα δεν υπάρχει σαφής εικόνα για το τι συνέβη με τις προδιαγραφές.