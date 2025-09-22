Νέα έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα – Ελέγχει εταιρείες για «καρτέλ» στα ψηφιακά υδρόμετρα

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μαζί με την έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνει και άλλη έρευνα με ελληνικό ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, οι μισοί δήμοι της χώρας έβαλαν υδρόμετρα για να περιορίσουν την σπατάλη νερού, αλλά φαίνεται οτι τα αγόρασαν σε πολύ αλμυρή τιμή.

Όπως είπε ο Τάσος Τέλλογλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση διέθεσε 180 εκ. ευρώ για ψηφιακά υδρόμετρα, που μετρούν την κατανάλωση νερού και τις απώλειες. Αυτά μπήκαν περίπου στους μισούς δήμους της χώρας και τρείς εταιρείες “μοιράσθηκαν την πίτα”. Έγιναν από τις ελληνικές αρχές έλεγχοι σε δήμους, όπως το Ρέθυμνο, όπου όλα βρέθηκαν σωστά και καλώς γινομένα, καθώς ο συγκεκριμένος δήμαρχος δεν είχε επιλέξει κάποιον απο τους τρείς προμηθευτές που κινούσαν το πρόγραμμα».

«Ωστόσο ένας εργαζόμενος της διαχειριστικής αρχής του ΥΜΕΠΕΡΑ (της υπηρεσίας που διαχειρίζεται υποδομές και περιβάλλον με χρήματα του ΕΣΠΑ) κατέφυγε στην Εισαγγελία. Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι σε αρκετές περιπτώσεις, όπου υπήρχε συνεννόηση των προμηθευτών, οι τιμές ήταν “τσιμπημένες” κατά περίπου 30% σε σχέση με τα ίδια υλικά που πωλούνταν σε άλλες αγορές» αποκάλυψε ο Τάσος Τέλλογλου.

Να σημειωθεί ότι η εγκατάσταση των ρολογιών έχει ολοκληρωθεί κατά 30%. Τα υδρόμετρα αυτά είναι αναγκαία, καθώς αποκαλύπτουν την κλοπή νερού, μπορούν να δείχνουν σε πραγματικό χρόνο την κατανάλωση και έχουν εγκατασταθεί σε πολύ μεγάλους δήμους της χώρας με μεγάλη κατανάλωση νερού.

