Νέα αναβολή στη δίκη του γιατρού που συνελήφθη για «φακελάκι» στο «Ιπποκράτειο»

Αναβλήθηκε για ακόμη μία φορά η εκδίκαση στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο της υπόθεσης του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, ο οποίος κατηγορείται ότι απαίτησε και έλαβε «φακελάκι» από σύζυγο ασθενούς.

Της Άννας Κανδύλη

Η υπεράσπιση επικαλέστηκε εκ νέου λόγους υγείας, καταθέτοντας έγγραφο από το Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο «Αγία Όλγα», βάσει του οποίου ο κατηγορούμενος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα. Στο δικαστήριο κατέθεσε και η αδελφή του κατηγορούμενου, αναφέροντας ότι πάσχει από χρόνια καρδιοπάθεια.

Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη δικάσιμο είχε δοθεί αναβολή λόγω τραυματισμού του ιατρού, ο οποίος είχε υποστεί κάκωση στη μέση μετά από πτώση από καρέκλα – περιστατικό που, σύμφωνα με την υπεράσπιση, σχετιζόταν επίσης με την καρδιολογική του κατάσταση.

Ο δικηγόρος της καταγγέλλουσας ζήτησε από το δικαστήριο να διερευνήσει αν ο κατηγορούμενος όντως νοσηλεύεται, χαρακτηρίζοντας προσχηματική την αιτία της νέας αναβολής. Ο συνήγορος υπεράσπισης αντέτεινε ότι όλα τα προσκομισθέντα έγγραφα είναι από δημόσια νοσοκομεία και επιβεβαιώνουν την κατάσταση υγείας του πελάτη του.

Ο εισαγγελέας πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα της αναβολής και το δικαστήριο όρισε νέα δικάσιμο για τις 27 Ιανουαρίου 2026.

Σε βάρος του ιατρού έχει ασκηθεί δίωξη για δωροληψία σε βαθμό πλημμελήματος, καθώς φέρεται να συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα αξίας 3.000 ευρώ, ποσό που –σύμφωνα με την καταγγέλλουσα– του είχε παραδώσει αφού εκείνος αρχικά της ζήτησε 5.000 ευρώ για να χειρουργηθεί ο σύζυγός της.