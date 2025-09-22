Ο σχεδιασμός του Αλέξη Τσίπρα και οι αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ

Με το βλέμμα καρφωμένο στις δημοσκοπήσεις βρισκόταν την περασμένη εβδομάδα το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, επιχειρώντας να αποκρυπτογραφήσουν τα μηνύματα των πολιτών στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό. Μπορεί ο ίδιος να μην έχει ακόμη ανοίξει τα χαρτιά του, ωστόσο σε όλες τις μετρήσεις υπήρξαν ερωτήματα σχετικά με τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα στον χώρο της Κεντροαριστεράς, με τα πρώτα δείγματα να προκαλούν ανάμεικτα συναισθήματα.

Του Γιάννη Τσακίρη / REALNEWS

Κι αυτό γιατί μπορεί η φημολογία να έχει πράγματι ταράξει τα νερά, προκαλώντας έντονο προβληματισμό σε Κουμουνδούρου, Χαριλάου Τρικούπη αλλά και Μαξίμου ωστόσο, το ποσοστό των πολιτών που δηλώνουν ότι σίγουρα θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα Τσίπρα δεν θα έλεγε κανείς ότι απηχεί τον θόρυβο που έχει προκαλέσει στο πολιτικό σκηνικό.

Σε όλες σχεδόν τις μετρήσεις αποτυπώνεται ένα 8-10% που δηλώνει πως θα ψήφιζε σίγουρα ένα κόμμα που θα ηγείτο ο πρώην πρωθυπουργός. Το συγκεκριμένο ποσοστό δεν είναι για να… ανοίξουν σαμπάνιες στην λεωφόρο Αμαλίας, ωστόσο φαίνεται πως ποντάρουν στο 12-14% που δηλώνει πως μάλλον θα ψήφιζε το νέο κόμμα Τσίπρα. Το μήνυμα έχει διπλή ανάγνωση για τους επιτελείς του πρώην πρωθυπουργού. Από τη μια εμφανίζεται ένα ποσοστό χαμηλό σε σχέση με τις προσδοκίες αλλά παγιωμένο, χωρίς καν να έχει ανακοινωθεί η ίδρυση νέου κόμματος, το οποίο βέβαια δεν αρκεί. Άλλωστε ο στόχος είναι να βρεθεί απευθείας στη δεύτερη θέση αφήνοντας πίσω το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Γι’ αυτό και το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα ποντάρει στο κοινό που δηλώνει ότι είναι πιθανό να τον στήριζε, θεωρώντας πως είναι ένα ενθαρρυντικό σημάδι που όμως πρέπει να γίνει πιο ξεκάθαρο μέχρι τις γιορτές. Κι αυτό γιατί θα έχει προηγηθεί η κυκλοφορία του βιβλίου του και οι παρουσιάσεις που θα κάνει σε μεγάλες πόλεις της χώρας ως ένα πρώτο κρας τεστ πριν από τις τελικές ανακοινώσεις.

Μεταβατικές λύσεις

Πάντως οι εισηγήσεις που δέχεται ο Αλέξης Τσίπρας ποικίλλουν. Άλλοι τον πιέζουν να προχωρήσει άμεσα σε ανακοινώσεις, επισημαίνοντας ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως υπάρχει ικανός αριθμός πολιτών που θα στήριζαν ένα νέο εγχείρημα με επικεφαλής τον ίδιο. Άλλοι, πιο μετριοπαθείς, επιμένουν πως θα ήταν καλύτερο να κινηθεί μετά τις εκλογές και προτείνουν μεταβατικές λύσεις: επαναδραστηριοποίηση μέσω κινήσεων διαλόγου, ανοίγματα στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, ακόμα και εκδηλώσεις “πολιτικής ζύμωσης”, ώστε να ωριμάσει πρώτα η ιδέα στην κοινωνία και όχι μόνο στα επιτελεία.

Πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στον Αλέξη Τσίπρα υπονοούν πως ο ίδιος εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να ηγηθεί ενός νέου πολιτικού σχηματισμού, ο οποίος δεν θα αποτελεί απλή συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα έχει ευρύτερο, κεντροαριστερό πρόσημο. Η ιδέα του «νέου κόμματος» φαίνεται να κερδίζει έδαφος όχι ως αντίδραση στην παρακμή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ως απάντηση σε μια διαπιστωμένη πολιτική ανάγκη: την απουσία ενός δυναμικού φορέα που να εκφράζει τα μεσαία στρώματα, τους απογοητευμένους προοδευτικούς ψηφοφόρους και ένα νέο πολιτικό προσωπικό. Μάλιστα ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας φέρεται να έχει θέσει ως προϋπόθεση τη σοβαρή πολιτική προετοιμασία και όχι την κίνηση εν θερμώ. Επιμένει, σύμφωνα με στενούς συνεργάτες του, ότι «δεν πρόκειται για προσωπική επιστροφή, αλλά για συλλογική απάντηση σε ένα πολιτικό αδιέξοδο».

Με νέα ταυτότητα

Στην Κουμουνδούρου το κλίμα παραμένει βαρύ. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Σωκράτη Φάμελλο στο τιμόνι, επιχειρεί να αφήσει πίσω της τη «σκιά Τσίπρα» και να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητα του κόμματος. Το πρόγραμμα που παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ αποτελεί βασικό εργαλείο αυτής της προσπάθειας, ωστόσο τα ερωτήματα παραμένουν: Πώς θα πείσει η σημερινή ηγεσία ότι μπορεί να μετουσιώσει ένα νέο αφήγημα, όταν όλοι περιμένουν να δουν τι θα πράξει τελικά ο πρώην πρωθυπουργός;

Παρότι οι «ακραίοι» μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ εισηγούνται στον πρόεδρο του κόμματος να συγκρουστεί με τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς γνωρίζουν πως οι ίδιοι δεν θα έχουν καμία θέση σε ένα νέο εγχείρημα από τον πρώην πρωθυπουργό, ο Σωκράτης Φάμελλος επέλεξε να μην τραβήξει το σχοινί στα άκρα.

Αντιθέτως προτίμησε να ανοίξει τη συζήτηση για συμμαχίες και προγραμματικές συγκλίσεις, σε μια προσπάθεια να βγει το κόμμα από τη στενή κομματική του γωνία χωρίς ωστόσο να υπάρχει αποτέλεσμα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να συνεδριάσει τις επόμενες ημέρες, με αντικείμενο το πώς θα ενισχυθεί η εικόνα του κόμματος στην κοινωνία, αλλά και τη στάση που θα κρατήσει στις κινήσεις Τσίπρα – άμεσα ή έμμεσα.

Στον ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν φωνές που προτείνουν τη διοργάνωση θεματικών εκδηλώσεων με τη συμμετοχή προσώπων από διαφορετικούς πολιτικούς και κοινωνικούς χώρους. Η δημιουργία πολυσυλλεκτικών πάνελ με κεντροαριστερό πρόσημο θεωρείται από πολλούς ως εργαλείο «προοδευτικής επανεκκίνησης», αλλά και ως μέσο για να σταλεί το μήνυμα πως «ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, ανοικτός στον διάλογο και όχι σε αποσχιστικές λογικές».

Ωστόσο, άλλοι επισημαίνουν ότι τέτοιου τύπου κινήσεις μπορεί να λειτουργήσουν ως σιωπηρή νομιμοποίηση ενός νέου πολιτικού φορέα, αν η συζήτηση δεν έχει σαφή προσανατολισμό και αν δεν ξεκαθαριστεί ο ρόλος της σημερινής ηγεσίας. Σε μια προσπάθεια να αποφύγουν την πλήρη εσωστρέφεια, στελέχη της Κουμουνδούρου επιλέγουν να επαναφέρουν στο προσκήνιο ζητήματα της καθημερινότητας.

Την ίδια στιγμή, στη Νέα Αριστερά, το ερώτημα της συνεργασίας βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας. Το επικείμενο προγραμματικό συνέδριο στα τέλη Οκτωβρίου αναμένεται να λειτουργήσει ως βαρόμετρο για τις προθέσεις του χώρου απέναντι στα σενάρια συνεργασιών ή συμμετοχής σε νέες πολιτικές πρωτοβουλίες.