Μετρό Θεσσαλονίκης: Επαναλειτουργεί από σήμερα η βασική γραμμή – Το πρόγραμμα δρομολογίων

Μετρό Θεσσαλονίκης

Από σήμερα, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025 επαναλειτουργεί για το επιβατικό κοινό η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Η επαναλειτουργία της βασικής γραμμής τρεις ημέρες νωρίτερα από τον αρχικά προγραμματισμένο χρόνο, κατέστη δυνατή χάρη στην επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου μεγάλου κύκλου δοκιμών συστημάτων και συρμών του ενιαίου πλέον δικτύου, συμπεριλαμβανομένης και της επέκτασης προς Καλαμαριά, όπως ανακοινώθηκε σε σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε υπό τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό Α.Ε. Νίκο Κουρέτα, εκπροσώπων της THEMA – Εταιρείας Λειτουργίας και Συντήρησης Μετρό Θεσσαλονίκης και των αναδόχων κατασκευής.

Παρότι οι δοκιμές θα συνεχιστούν και μετά την επαναλειτουργία της βασικής γραμμής, το μετρό επαναλειτουργεί με πλήρες ωράριο κατά την εορταστική περίοδο, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Στο πλαίσιο της σταδιακής εξέλιξης των δοκιμών στην επέκταση προς Καλαμαριά, το πρόγραμμα δρομολογίων της βασικής γραμμής θα αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με τα παρακάτω:

Πρόγραμμα δρομολογίων Δευτέρα 08/12 έως και Σάββατο 20/12/2025

  • Δευτέρα έως Παρασκευή 06:30 23:00
  • Σάββατο & Κυριακή 08:00 23:00

Πρόγραμμα δρομολογίων από Κυριακή 21/12/2025 έως Κυριακή 04/01/2026

  • Δευτέρα έως Πέμπτη 05:30 00:30
  • Παρασκευή & Σάββατο 05:30 02:00
  • Κυριακή 05:30 00:30

Από τη Δευτέρα 05/01/2026 το πρόγραμμα δρομολογίων θα είναι το εξής :

  • Δευτέρα έως Παρασκευή 06:30 23:00
  • Σάββατο & Κυριακή 08:00 23:00

