Μεσσηνία: Επιβεβαιώθηκε κρούσμα καταρροϊκού πυρετού σε εκτροφή αιγοπροβάτων

Κρούσμα καταρροϊκού πυρετού επιβεβαιώθηκε σε εκτροφή αιγοπροβάτων στην περιοχή της Ανδρούσας, του Δήμου Μεσσήνης, στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας.

Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχουν τεθεί σε επιφυλακή, ενώ έχουν ήδη ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα για την αποφυγή εξάπλωσης της νόσου, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Συγκεκριμένα, έχει οριστεί ζώνη ελέγχου ακτίνας 20 χιλιομέτρων από τη μολυσμένη εκμετάλλευση, που περιλαμβάνει τους δήμους Μεσσήνης, Καλαμάτας, Πύλου, Οιχαλίας και Τριφυλίας.

Εντός της ζώνης αυτής απαγορεύεται η μετακίνηση ζώων, με εξαίρεση τη μεταφορά τους για άμεση σφαγή σε σφαγείο που βρίσκεται εντός της ίδιας ζώνης.

Δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο

Οι αρχές υπογραμμίζουν ότι ο καταρροϊκός πυρετός δεν προσβάλλει τον άνθρωπο, ωστόσο αποτελεί σοβαρότατο νόσημα για την κτηνοτροφία, καθώς προκαλεί απώλειες στα ζώα και μείωση της παραγωγής.

Το νόσημα προκαλείται από ιό που μεταδίδεται αποκλειστικά μέσω αιματοφάγων εντόμων (κουνούπια του γένους Culicoides), τα οποία ζουν κυρίως σε υγρά και σκοτεινά σημεία στάβλων. Προσβάλλει πρόβατα, αίγες, βοοειδή και άγρια μηρυκαστικά, με πιο έντονη εκδήλωση στα πρόβατα.

Υποχρεωτική δήλωση και συμπτώματα

Ο καταρροϊκός πυρετός είναι νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης.

Οι κτηνοτρόφοι οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτων συμπτωμάτων όπως:

  • υψηλός πυρετός
  • ερυθρότητα στόματος και ρουθουνιών
  • πρήξιμο στο πρόσωπο και κάτω από το σαγόνι
  • σιαλόρροια και ρινικό έκκριμα
  • επιπεφυκίτιδα, δακρύρροια και δυσκολία στήριξης
  • αποβολές ή θνησιγενείς γέννες
  • απίσχναση ή καθυστέρηση ανάπτυξης

Προληπτικά μέτρα

Για την αποφυγή εξάπλωσης της νόσου, οι υπηρεσίες συνιστούν:

  • χρήση εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών σε πρόβατα, αίγες και βοοειδή
  • ψεκασμό στάβλων με εντομοκτόνα μία φορά την εβδομάδα, ιδιαίτερα στα υγρά σημεία
  • αποφυγή βόσκησης αργά το απόγευμα, όταν υπάρχει έξαρση των κουνουπιών
  • εμβολιασμό των ζώων με εγκεκριμένα εμβόλια, σε συνεργασία με ιδιώτες κτηνιάτρους

Η μετακίνηση αιγοπροβάτων και βοοειδών χωρίς έγγραφη άδεια της αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας απαγορεύεται αυστηρά.

