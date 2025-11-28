Μεσολόγγι: Έπεσε κεραυνός σε στρατόπεδο – 4 φαντάροι στο νοσοκομείο

Χρήστος Μαζανίτης

κοινωνία

Καιρός
Πηγή: Unsplash

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ζώντας με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)

Τρώτε τυρί; Πώς μπορεί να επηρεάσει τον κίνδυνό σας για άνοια – Νέα μελέτη απαντά

Black Friday: Οδηγίες στους εμπόρους για την ορθή εφαρμογή της μείωσης τιμών – Αναλυτικά παραδείγματα

Επιστροφή ενοικίου: Πιστώθηκαν 199,5 εκατ. ευρώ σε 886.883 δικαιούχους – Πόσο είναι το μέσο ενοίκιο που δηλώνουν και πληρών...

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
13:58 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Καστοριά: Κύκλωμα διακινούσε παράνομα μεγάλες ποσότητες φρέον από την Αλβανία – Κατασχέθηκαν 11 τόνοι, πάνω από 494.000 ευρώ τα κέρδη τους

Πολυμελή εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εισήγαγαν και διακινούσαν μεγάλες ποσότητες ...
13:42 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Βελεστίνο: Μοσχάρι επιτέθηκε σε κτηνοτρόφο σε φάρμα – Με βαριές κακώσεις ο 60χρονος

Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 60χρονος κτηνοτρόφος, που δέχτηκε επίθεση από μοσχάρι την στιγμή ...
13:41 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία Adel: «Mission Impossible« στο Μοσχάτο – Πολίτες πέρασαν τον δρόμο με κλαρκ λόγω της πλημμύρας

Πρωτόγνωρες οι εικόνες που καταγράφηκαν στο Μοσχάτο, έξω από τον σταθμό του ηλεκτρικού, όπου η...
13:05 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Στάση εργασίας το Σάββατο σε Μετρό και Τραμ – «Να παρθούν μέτρα ασφάλειας»

Σε στάση εργασίας αύριο, Σάββατο, από τις  10:00 π.μ. έως τις 14:00 σε Μετρό (Γραμμές 1,2 &...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»