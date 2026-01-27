Μελίσσια: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Δημοκρατίας μετά την καθίζηση του οδοστρώματος

Η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στα Μελίσσια αποκαταστάθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, μετά τη διακοπή λόγω καθίζησης που προκλήθηκε από θραύση κεντρικού αγωγού της ΕΥΔΑΠ.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στα Μελίσσια διακόπηκε χθες το βράδυ μετά από θραύση του κεντρικού αγωγού της ΕΥΔΑΠ. Το περιστατικό προκάλεσε καθίζηση του οδοστρώματος και άνοιγμα «κρατήρα» στη μέση του δρόμου, κοντά στο ύψος της οδού 25ης Μαρτίου.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν συνεργεία της ΕΥΔΑΠ, τα οποία με τη συνδρομή εκσκαφέα προχώρησαν στην αποκατάσταση της ζημιάς. Παράλληλα, προσωπικό του Δήμου ανέλαβε να ρυθμίσει την κυκλοφορία, η οποία πλέον διεξάγεται χωρίς προβλήματα, καθώς η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε το πρωί της Τρίτης.