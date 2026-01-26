Καθίζηση οδοστρώματος στα Μελίσσια λόγω θραύσης αγωγού – Δείτε φωτογραφίες

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Μελίσσια, καθίζηση

Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων προχώρησε το απόγευμα της Δευτέρας (26/1) η Αστυνομία στα Μελίσσια και συγκεκριμένα στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, από το ύψος της οδού 25ης Μαρτίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η διακοπή έγινε λόγω θραύσης αγωγού και καθίζησης του οδοστρώματος στο σημείο.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την αποκατάσταση της ζημιάς από μηχανήματα έργου του Δήμου και της Πολιτικής Προστασίας ενώ δεν έχει διαπιστωθεί ακόμα αν το πρόβλημα προέκυψε λόγω της κακοκαιρίας.

Η ΕΥΔΑΠ έχει προχωρήσει στη διακοπή της παροχής νερού και σε σπίτια της περιοχής.

Δείτε φωτογραφίες:

Μελίσσια, καθίζηση Μελίσσια, καθίζηση Μελίσσια, καθίζηση Μελίσσια, καθίζηση Μελίσσια, καθίζηση Μελίσσια, καθίζηση Μελίσσια, καθίζηση Μελίσσια, καθίζηση

Η ανακοίνωση του Δήμου Πεντέλης

«Λόγω σοβαρής βλάβης στον κεντρικό αγωγό της ΕΥΔΑΠ, στο ύψος του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής στα Μελίσσια, αποφασίστηκε το κλείσιμο του ρεύματος ανόδου προς Πεντέλη της λεωφόρου Δημοκρατίας.

Η Τροχαία βρίσκεται στο σημείο και εκτρέπει την κυκλοφορία μέσω της οδού 25ης Μαρτίου, όπου υπάρχει παράκαμψη, λόγω των εργασιών αποκατάστασης της βλάψης που έχουν ξεκινήσει ήδη.

Το ρεύμα καθόδου της λεωφόρου Δημοκρατίας, προς Μαρούσι, παραμένει κανονικά ανοιχτό.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας. θα υπάρξει νέα ενημέρωση»

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΙΣΑ: Αύξηση της ιατρικής αμοιβής για τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς

Το συνηθισμένο πρόβλημα στον ύπνο που συνδέεται με 172 ασθένειες – Πώς να προφυλαχθούμε

Συντάξεις: Πόσο βελτιωμένες αναμένονται το 2026, λόγω των αυξήσεων – Οι μεγαλύτερες και οι μικρότερες

Επίδομα παιδιού: Πότε αναμένονται οι αλλαγές για το 2026 – Τι μένει ίδιο

AI: Ολοκληρώστε τις δουλειές σας φωνάζοντας στο τηλέφωνό σας – Πώς λειτουργεί το Todoist Ramble

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
23:53 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Άνδρας παριστάνει τη “χτυπημένη” κόρη ηλικιωμένης – Τη βρίζει και την απειλεί όταν εκείνη δεν “τσιμπάει” ΒΙΝΤΕΟ

Ένας άγνωστος άνδρας προσπάθησε να παραστήσει τηλεφωνικά τη “χτυπημένη” κόρη ηλικιωμένης γυναί...
23:38 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από την περιοχή του Κορυδαλλού 

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 16χρονης από την περιοχή του Κορυδαλλού, ...
22:47 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Συνελήφθη 48χρονος στον Πειραιά για κατοχή μαρμάρινης αρχαιότητας του 4ου π.Χ. αιώνα

Από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης ...
22:32 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Τρίκαλα – Έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα»: Θρήνος για τις 5 εργαζόμενες που δούλευαν νύχτα για να είναι κοντά στα παιδιά τους – Πού στρέφονται οι έρευνες

Στο πένθος βυθίστηκε η Ελλάδα από την πολύνεκρη έκρηξη στη βιομηχανία μπισκότων «Βιολάντα» στα...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι