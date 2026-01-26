Καθίζηση οδοστρώματος στα Μελίσσια λόγω θραύσης αγωγού – Δείτε φωτογραφίες

Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων προχώρησε το απόγευμα της Δευτέρας (26/1) η Αστυνομία στα Μελίσσια και συγκεκριμένα στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, από το ύψος της οδού 25ης Μαρτίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η διακοπή έγινε λόγω θραύσης αγωγού και καθίζησης του οδοστρώματος στο σημείο.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την αποκατάσταση της ζημιάς από μηχανήματα έργου του Δήμου και της Πολιτικής Προστασίας ενώ δεν έχει διαπιστωθεί ακόμα αν το πρόβλημα προέκυψε λόγω της κακοκαιρίας.

Η ΕΥΔΑΠ έχει προχωρήσει στη διακοπή της παροχής νερού και σε σπίτια της περιοχής.

Δείτε φωτογραφίες:

Η ανακοίνωση του Δήμου Πεντέλης

«Λόγω σοβαρής βλάβης στον κεντρικό αγωγό της ΕΥΔΑΠ, στο ύψος του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής στα Μελίσσια, αποφασίστηκε το κλείσιμο του ρεύματος ανόδου προς Πεντέλη της λεωφόρου Δημοκρατίας.

Η Τροχαία βρίσκεται στο σημείο και εκτρέπει την κυκλοφορία μέσω της οδού 25ης Μαρτίου, όπου υπάρχει παράκαμψη, λόγω των εργασιών αποκατάστασης της βλάψης που έχουν ξεκινήσει ήδη.

Το ρεύμα καθόδου της λεωφόρου Δημοκρατίας, προς Μαρούσι, παραμένει κανονικά ανοιχτό.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας. θα υπάρξει νέα ενημέρωση»