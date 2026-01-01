Με πυροτεχνήματα και πολλή μουσική υποδέχτηκε η Ελλάδα το 2026 – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Με κέφι, μουσική και χιλιάδες χαμόγελα υποδέχθηκαν μικροί και μεγάλοι τη νέα χρονιά σε όλη την Ελλάδα. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, η αλλαγή του χρόνου γιορτάστηκε με εντυπωσιακά υπαίθρια πάρτι, πυροτεχνήματα, συναυλίες και μεγάλες συγκεντρώσεις του κόσμου σε δρόμους και πλατείες, δίνοντας ρυθμό και ζωντάνια στην πρώτη νύχτα του 2026.

Στην πρωτεύουσα ξεχώρισε η γιορτή στο Σύνταγμα με μουσική, drone show και παρουσία του δημάρχου Χάρη Δούκα, ενώ και η Περιφέρεια Αττικής έδωσε το στίγμα της με εκδηλώσεις σε Πεδίον του Άρεως και Πάρκο Τρίτση.

Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη, χιλιάδες κάτοικοι αψήφησαν το κρύο για να ζήσουν ένα μοναδικό laser show δίπλα στον Λευκό Πύργο, με φόντο ηλεκτρονικούς ήχους και παγκοσμίου φήμης DJs.

Πρωτοχρονιάτικη λάμψη χάρισε και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με πάρτι για όλες τις ηλικίες και ζωντανές εμφανίσεις. Όλες οι εκδηλώσεις πρόσφεραν ελεύθερη είσοδο και κράτησαν το κοινό σε εορταστικό ρυθμό ως τις πρώτες ώρες του νέου χρόνου.

Στην καρδιά της Αθήνας, ο Δήμος Αθηναίων γιόρτασε την έλευση του 2026 με μεγάλη εκδήλωση στην πλατεία Συντάγματος. Η βραδιά ξεκίνησε στις 22:00 με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου και στη συνέχεια ανέβηκαν στη σκηνή ο Κωστής Μαραβέγιας και η Ρένα Μόρφη, ενώ την παρουσίαση ανέλαβαν ο Νίκος Μουτσινάς και η Τόνια Σωτηροπούλου.

Τη στιγμή της αλλαγής του χρόνου, ο δήμαρχος Χάρης Δούκας ανέβηκε στη σκηνή, ευχήθηκε για τη νέα χρονιά και τόνισε πως «η Αθήνα ενώνει», ενώ συμμετείχε στην αντίστροφη μέτρηση μαζί με τους καλλιτέχνες.

Η νύχτα έγινε μέρα στον ουρανό της πρωτεύουσας με ένα εντυπωσιακό drone show και αθόρυβα πυροτεχνήματα, σεβόμενα τους τετράποδους φίλους της πόλης. Στο φινάλε, εκατοντάδες drones σχημάτισαν φωτεινά σχέδια, ανάμεσά τους και το πρόσωπο του Διονύση Σαββόπουλου, ενώ ακούστηκαν δύο τραγούδια του ως φόρος τιμής.

Η Περιφέρεια Αττικής γιόρτασε την Πρωτοχρονιά με εκδηλώσεις σε δύο διαφορετικά σημεία: στο Πεδίον του Άρεως και στο Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτση. Χιλιάδες πολίτες διασκέδασαν χωρίς εισιτήριο, με συναυλίες, πυροτεχνήματα και δυνατή μουσική. Στο Πεδίον του Άρεως το κοινό ξεσήκωσαν η Ελένη Φουρέιρα, ο ZAF και ο DJ Bobito, με τη βραδιά να κορυφώνεται σε γιορτινή ατμόσφαιρα.

Παράλληλα, στο Πάρκο Τρίτση η Κλαυδία ανέλαβε το ψυχαγωγικό κομμάτι λίγο πριν την αλλαγή της χρονιάς, ενώ οι DJ Playmen έδωσαν τον ρυθμό στο κοινό, το οποίο παρέμεινε στον χώρο μέχρι αργά.

Στο Φάληρο, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αποχαιρέτησε το 2025 με ένα πάρτι γεμάτο φως, μουσική και χορό. Η Αγορά γέμισε από κόσμο όλων των ηλικιών, καθώς η εκδήλωση έχει πλέον γίνει θεσμός. Ο τραγουδιστής και ηθοποιός Ζερόμ Καλούτα ανέλαβε την παρουσίαση, ενώ η Alexandra Sieti με την επταμελή μπάντα της ανέλαβε τη μουσική σκηνή, μαζί με τον Sunshine Pedro που βρέθηκε στα decks.

Στη Θεσσαλονίκη, το παραλιακό μέτωπο πλημμύρισε από νωρίς με κόσμο, παρά το τσουχτερό κρύο, καθώς η πόλη υποδέχθηκε το 2026 με μοναδικό laser show και χιλιάδες πυροτεχνήματα, υπό τους ήχους κορυφαίων DJs.

Ο Λευκός Πύργος φωτίστηκε εντυπωσιακά στα πρώτα λεπτά του νέου χρόνου και οι εικόνες ταξίδεψαν αμέσως στα social media. Ο δήμος διοργάνωσε τη δράση «New Year’s Eve Thessaloniki/welcome 2026!» με στόχο να ζήσει το κοινό μια αξέχαστη βραδιά.

«Η Θεσσαλονίκη είναι η πιο όμορφη πόλη της χώρας και της ταιριάζει να κοιτάει μόνο ψηλά. Από εδώ στέλνουμε το χαμόγελο της αισιοδοξίας. Μια πόλη που σήμερα γιορτάζει και στέλνουμε το μήνυμα: να είμαστε πιο δυνατοί και την καινούργια χρονιά κανένας να μην αισθάνεται μόνος. Σε αυτή την πόλη πάντα υπάρχει κάποιος που σκέφτεται τον άλλον», είπε ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης, λίγα λεπτά πριν την αλλαγή.

Στο επίκεντρο της γιορτής βρέθηκαν οι Fideles και οι Gheist, με εμπειρία από τις Πυραμίδες της Γκίζας έως την Πύλη του Βραδεμβούργου, αλλά και διεθνείς DJs όπως οι Ison, Momery, Kiki Botonaki και Dest, οι οποίοι ένωσαν διαφορετικά ακροατήρια γύρω από τη δύναμη της μουσικής. Η νύχτα έκλεισε με έντονο ρυθμό και εικόνες που θα μείνουν αξέχαστες, καθώς η Θεσσαλονίκη μπήκε στο 2026 με λάμψη, ήχο και θετική ενέργεια.

Η περιφέρεια -και τα μπλόκα- γιορτάζουν την έλευση του 2026

Από το Φυλάκιο 5 στην ελληνοτουρκική μεθόριο, δύο στρατιώτες έστειλαν το μήνυμά τους σε ολόκληρη τη χώρα με περηφάνεια και συγκίνηση:

Στο μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα, διεξάγεται ένα διαφορετικό πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν, με τις οικογένειες των αγροτών και των κτηνοτρόφων να γιορτάζουν δίπλα στα τρακτέρ:

Η Πάτρα, γιορτάζει την Πρωτοχρονιά με κέφι και χορό και… μετρά αντίστροφα για το καρναβάλι:

Στη Δημητσάνα ντόπιοι και επισκέπτες γιόρτασαν μαζί τον ερχομό 2026:

Με πολύ αισιοδοξία, χαμόγελα, μουσική και βεγγαλικά υποδέχθηκε η Λέσβος τον νέο χρόνο:

Η καταρρακτώδης βροχή που έπεφτε όλη την ημέρα στο Ηράκλειο, δεν εμπόδισε τον κόσμο να γιορτάσει

Στο Καλαμίτσι Γρεβενών, ο Άγιος Βασίλης επισκέφθηκε το σπίτι μιας πολύτεκνης οικογένειας, σε ένα παραδοσιακό έθιμο