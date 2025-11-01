Μακελειό στα Βορίζια Κρήτης: Συγκλονίζει αυτόπτης μάρτυρας του αιματοκυλίσματος – «Για 10 πόντους από μια σφαίρα, γλίτωσα τον θάνατο»

Συγκλονίζουν τα λόγια ενός αυτόπτη μάρτυρα του αιματοκυλίσματος στο χωριό Βορίζια του Δήμου Φαιστού, στην Κρήτη, που γλίτωσε για λίγα εκατοστά από τις χιλιάδες σφαίρες που έπεσαν.

Μιλώντας στο ΚΡΗΤΗ TV, ο άνδρας που βρέθηκε τυχαία στο σημείο περιέγραψε τις στιγμές τρόμου που έζησε. Όπως ανέφερε είχε ξεκινήσει με το αυτοκίνητό του για να πιει έναν καφέ στον Ζαρό, και πέρασε μέσα από το χωριό την ώρα που εκτυλίσσονταν το επεισόδιο.

«Εγώ περνούσα από το χωριό και έπεσα πάνω στα διασταυρούμενα πυρά. Ξαφνικά είδα ένα 4×4 να πυροβολεί προς όλες τις κατευθύνσεις. Δεν κατάλαβα από πού έρχονταν οι σφαίρες. Μόνο που ένιωσα ότι βρίσκομαι μέσα σε κόλαση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο μάρτυρας, περιγράφοντας πως το αυτοκίνητό του δέχθηκε πολλούς πυροβολισμούς, προτού προλάβει την τελευταία στιγμή να διαφύγει σώος.

«Ειδοποίησα την αστυνομία και μου είπε να γυρίσω σπίτι μου. Τα όπλα πρέπει να ήταν καλάσνικοφ και πολλά πιστόλια. Είδα και τον νεκρό και όπως κατάλαβα ήταν στημένη η δουλειά. Κυριολεκτικά έπεσα πάνω από τα διασταυρωμένα πυρά», συμπλήρωσε ο αυτόπτης μάρτυρας. «Από τις 11:00 ενημέρωσα την αστυνομία και για 10 πόντους από μια σφαίρα γλίτωσα τον θάνατο. Οι σφαίρες τρύπησαν το λάστιχο ενώ το αυτοκίνητο έπαθε τεράστιες ζημιές».