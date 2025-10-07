LIVE η κίνηση: Αφόρητη η κατάσταση στον Κηφισό και στο κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις 30′ και στην Αττική Οδό

Αφόρητη είναι η κατάσταση για ακόμη ένα πρωινό στους δρόμους της Αττικής, καθώς παρατηρούνται ήδη καθυστερήσεις και η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη στους κεντρικούς άξονες.

Από νωρίς το πρωί έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, όπου οι οδηγοί είναι κολλημένοι και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του Αιγάλεω μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην λεωφόρο Κηφισίας, η εικόνα είναι ελαφρώς καλύτερη, καθώς σημειώνεται μποτιλιάρισμα κυρίως στο ύψος του Ψυχικού.

Παράλληλα, σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη Βασιλίσσης Σοφίας και στη Βασ. Κωνσταντίνου. Σημειώνεται πως οδικές εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο τμήμα μεταξύ των οδών Διονυσίου Αρεοπαγίτου και Δαιδάλου, οι οποίες θα συνεχιστούν έως τις 31 Οκτωβρίου.

Αντίστοιχα, αυξημένη κίνηση σημειώνεται στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, καθώς και στην περιφερειακή του Αιγάλεω, κυρίως στην έξοδο προς Ελευσίνα, όπου το «σταμάτα-ξεκίνα» είναι αναπόφευκτο για αρκετά χιλιόμετρα.

Επίσης, αυξημένη είναι η κίνηση και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό