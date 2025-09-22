Λέσβος: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Ερεσό – ΦΩΤΟ

Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε από άγνωστη προς το παρόν αιτία σε χαμηλή βλάστηση στην Ερεσό της Λέσβου αργά το βράδυ της Κυριακής (21/9).

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά που καίει σε ξερόχορτα έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο.

Στο σημείο παραμένουν κι επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου και 7 οχήματα.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής, με το οποίο τους ζητείται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.