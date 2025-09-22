Δημήτρης Φιντιρίκος: Η συγκινητική ανάρτηση από τον τάφο του πατέρα του

O Δημήτρης Φιντιρίκος έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την Κυριακή (21/9).

Ο επιχειρηματίας επισκέφτηκε το νεκροταφείο για να τιμήσει τον πατέρα του, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή πριν από κάποια χρόνια, μετά από σοβαρό εγκεφαλικό.

Στην ανάρτηση, δημοσίευσε μια φωτογραφία από τον τάφο του πατέρα του, όπου δίπλα είναι θαμμένη και η γιαγιά του. Και τα δύο πρόσωπα έχουν ιδιαίτερη σημασία για εκείνον, καθώς, όπως είχε αποκαλύψει στο παρελθόν, οι γονείς του χώρισαν μετά από πολλά χρόνια κοινής πορείας και εκείνος επέλεξε να σταθεί στο πλευρό της μητέρας του.

Στην ουσία, όμως, τον μεγάλωσε η γιαγιά του, καθώς η μητέρα του ήταν οδοντίατρος και καθηγήτρια Πανεπιστημίου και απουσίαζε συχνά από το σπίτι.