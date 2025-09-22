Χίος: Δεν εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός στο οχηματαγωγό πλοίο – Με καθυστέρηση ο απόπλους

Καθυστέρηση σημειώθηκε στον απόπλου του φορτηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Θαλασσίτης», σημαίας Κύπρου, καθώς πραγματοποιήθηκε αποβίβαση όλων των επιβατών και οχημάτων του στο λιμάνι της Χίου, λόγω διερεύνησης καταγγελίας για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού.

Στο λιμάνι μετέβησαν κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ και στελέχη του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής. Στο πλοίο έφτασε και ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος, ο οποίος συμμετείχε στις έρευνες.

Λίγο πριν από τις 9.30 το βράδυ ο έλεγχος ολοκληρώθηκε και αποχώρησαν τα δύο πυροσβεστικά οχήματα. Οι οδηγοί των οχημάτων που παραμένουν στο πλοίο βρίσκονται στον καταπέλτη του, δείγμα ότι δεν βρέθηκε τίποτα κατά τον έλεγχο που προηγήθηκε.

Λίγο αργότερα το πλοίο αναχώρησε από το λιμάνι της Χίου προκειμένου να συνεχίσει το δρομολόγιό του.

Το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Μυτιλήνη-Χίο-Πειραια και είχε 10 επιβάτες, 28 μέλη πληρώματος, ενώ μετέφερε 48 φορτηγά, 10 ΙΧ και 1 διαξονικό όχημα.

Στο λιμάνι της Χίου παραμένουν και οι επιβάτες που ταξιδεύουν με το πλοίο «Νήσος Σάμος», το οποίο προερχόμενο από Μυτιλήνη επίσης περιμένει για τον κατάπλου του. Το «Νήσος Σάμος» θα συνεχίσει ακολουθώντας το δρομολόγιο Οινούσσες, Ψαρά, Πειραιάς.

Ακολούθως, αναμένεται και το πλοίο της γραμμής Blue Star Mykonos στη Χίο, με προορισμό το Βαθύ Σάμου και εν συνεχεία, με ενδιάμεσα λιμάνια, με κατάληξη τον Πειραιά.

