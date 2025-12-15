Λάρισα: «Πρωτοχρονιά στα μπλόκα αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας» – Συγκέντρωση αγροτών στην κεντρική πλατεία για τη δίκη δύο συναδέλφων τους

Στο κέντρο της Λάρισας εμφανίστηκαν ξανά σήμερα τα τρακτέρ, καθώς οι αγρότες πραγματοποιούν συγκέντρωση αλληλεγγύης στους δύο συναδέλφους τους, που κατηγορούνται για τα επεισόδια, τα οποία σημειώθηκαν κατά την έναρξη των κινητοποιήσεων.

Η συγκέντρωση των αγροτών του μπλόκου της Νίκαιας βρίσκεται σε εξέλιξη στην κεντρική πλατεία Λάρισας, με αφορμή τη σημερινή, εξ αναβολής, δίκη των συναδέλφων τους, στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας.

Αγρότες παραμένουν στην πλατεία, με τη συμβολική παρουσία τρακτέρ, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στους συναδέλφους τους που οδηγούνται σήμερα στο δικαστήριο, ενώ αναμένουν την απόφαση της έδρας. Παράλληλα, ζητούν να σταματήσει η ποινικοποίηση των αγροτικών κινητοποιήσεων και να αποσυρθούν οι διώξεις σε βάρος αγροτών που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις.

Η κινητοποίηση εντάσσεται στις κλιμακούμενες δράσεις των αγροτών του μπλόκου της Νίκαιας, υπογραμμίζοντας την συνέχιση του αγώνα και της πίεσης προς την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

«Περιμένουμε από τον πρωθυπουργό να δώσει ουσιαστικές λύσεις στα αιτήματα. Να μην ρίχνει το βάρος στο πως να στρέψει την κοινωνία εναντίων μας» ανέφερε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, προσθέτοντας:

«Να δοθούν λύσεις ώστε να επιστρέψουμε σπίτια μας, να κάνουμε και εμείς γιορτές. Σε διαφορετικό σενάριο θα κάνουμε πρωτοχρονιά στα μπλόκα. Είμαστε εδώ για να λυθούν τα προβλήματα μας και να διατηρηθεί η ελληνική ύπαιθρος ζωντανή».

Αναφορικά με τη δίκη των δύο κατηγορούμενων, τοποθετήθηκε ο γραμματέας της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συνδέσμων Νομού Λάρισας Κώστας Χατζής, λέγοντας: «Θέλουμε να καταδικάσουμε και να καταγγείλουμε τον εκφοβισμό και την καταστολή των κινητοποιήσεων μας. Το αποτέλεσμα είναι το αντίθετο, καθώς εξοργιζόμαστε και συνεχίζουμε να διεκδικούμε τα δίκαια αιτήματα μας».