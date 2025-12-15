Βουλή: Κόντρα Λαζαρίδη – Δουδωνή για τις κουμπαριές

Διασταύρωσαν τα ξίφη τους ο Μακάριος Λαζαρίδης και ο Παναγιώτης Δουδωνής στη Βουλή, όπου συνεχίζεται η συζήτηση επί του κρατικού προϋπολογισμού. Αντικείμενο της αντιπαράθεσης το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι πρόσφατες συλλήψεις στην Κρήτη.

«Επειδή ακούω δεξιά και αριστερά νύξεις περί συγγενικών ή οιονεί συγγενικών σχέσεων, υπάρχει ένα ερώτημα. Και γι’ αυτό αναφέρονται αυτές οι σχέσεις. Λέει ο κ. Ξυλούρης στον γενικό γραμματέα, Στρατάκο – ο επονομαζόμενος και «Φραπές» ή «Τζιτζής» ή δεν ξέρω κι εγώ πώς αλλιώς: ‘ Ο Μανώλης ήταν στην Αθήνα. Ήταν να φύγει χθες το βράδυ και του λέω: “Μη φύγεις, μείνε το πρωί με τον Δημάκη να δεις τον κουμπάρο σου τον Κυριάκο”. Το ερώτημα, λοιπόν, είναι σαφές: Αναφέρεται ή δεν αναφέρεται το όνομα του πρωθυπουργού στη δικογραφία από τον ‘Φραπέ’;», ρώτησε ο Παναγιώτης Δουδωνής.

Αμέσως μετά ανέβηκε στο βήμα ο Μακάριος Λαζαρίδης και είπε: «Κύριε Δουδωνή επειδή καλέσατε τον πρωθυπουργό να απαντήσει εάν είναι κουμπάρος με τον κ. Γιώργο Ξυλούρη ή ‘Φραπέ’, θέλω να σας απαντήσω ότι όχι δεν είναι». Σε εκείνο το σημείο παρενέβη εκτός μικροφώνου για να διευκρινίσει την ερώτηση του ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

«Σας παρακαλώ αυτό λέτε. Αυτό λέτε στην ουσία. Αφήστε με γιατί έχω συγκεκριμένο χρόνο. Θα σας απαντήσω, λοιπόν, ποιος είναι κουμπάρος. Κουμπάρος είναι ο κ. Ανδρουλάκης με τον κ. Λαμπράκη και την κυρία Κουτάντου οι οποίοι διώκονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για σύσταση συμμορίας και για κλοπή χρημάτων από την Ε.Ε. Πάρτε και τη φωτογραφία για μία ακόμη φορά για να την έχετε, για να τελειώνουμε με αυτό το παραμυθάκι με το ΠΑΣΟΚ», ανέφερε ο Μακάριος Λαζαρίδης.

Τότε ζήτησε και πήρε τον λόγο επί προσωπικού ο Παναγιώτης Δουδωνής και σημείωσε ότι «ρώτησα κάτι πολύ διαφορετικό. Επαναλαμβάνω λοιπόν την ερώτηση μου χάριν προσωπικού ζητήματος μήπως λάβω και απάντηση. ‘ Ο Μανώλης ήταν στην Αθήνα’ λέει ο ‘Φραπές’ στον γενικό γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. ‘Ήταν να φύγει χθες το βράδυ και του λέω: “Μη φύγεις, μείνε το πρωί με τον Δημάκη να δεις τον κουμπάρο σου τον Κυριάκο”. Και ξαναρωτάω λοιπόν αναφέρεται το όνομα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη δικογραφία; Αναφέρεται το όνομα του κ. Μητσοτάκη στη δικογραφία; (…) Αυτό είναι το ερώτημα και σε αυτό το ερώτημα δεν λάβαμε απάντηση».

«Η απάντηση είναι ξεκάθαρα όχι! Επαναλαμβάνω να ρωτήσετε τον κ. Ξυλούρη ή μπορεί να βάλετε τον κουμπάρο του κ. Ανδρουλάκη να ρωτήσει τον κ. Ξυλούρη. Γιατί όταν αυτή η κυβέρνηση είπε από την αρχή ότι το πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διαχρονικό και διακομματικό μας κουνούσατε το δάχτυλο και μέσα από την Εξεταστική Επιτροπή που πρότεινε η ΝΔ και δικαιώνετε γι’ αυτό, τι έχουν προκύψει; Κουμπαριές, φιλίες, στενές σχέσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ που συνδέονται απευθείας με το πρόσωπο του κ. Ανδρουλάκη» απάντησε ο Μακάριος Λαζαρίδης.

Και συνέχισε: «Ο κ. Ανδρουλάκης ο οποίος άνοιξε την υπόθεση με τις κουμπαριές όπου το ΠΑΣΟΚ σας θυμίζω έβγαλε και αφίσα λέγοντας ότι ο Γιώργος Ξυλούρης είναι κουμπάρος του Κυριάκου Μητσοτάκη – τόσο άθλιοι είστε στο ΠΑΣΟΚ πολιτικά- έπεσε στο λάκκο που άνοιξε μόνος του ο ίδιος (…). Και τελικά τι αποδείχθηκε; Ότι κουμπάρος ανθρώπων οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτή την εγκληματική οργάνωση είναι ο κ. Ανδρουλάκης».

Τον Μακάριο Λαζαρίδη διαδέχθηκε στο βήμα ο Κώστας Μπάρκας του ΣΥΡΙΖΑ, που σχολίασε ότι «εξελίχθηκε ένα άτυπο απαράδεκτο μπρα ντε φερ μεταξύ των δύο κοινοβουλευτικών ομάδων που έχουν κουμπάρους σε ένα σκάνδαλο σήψης».