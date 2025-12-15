Γάζα: Οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ ενημέρωσαν τους Ευρωπαίους ΥΠΕΞ σχετικά με το σχέδιο Τραμπ

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ενημέρωσαν σήμερα τους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας μέσω βιντεοδιάσκεψης, δήλωσε αξιωματούχος της ΕΕ.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νέλ Μπαρό δήλωσε νωρίτερα σήμερα πως είχε προτείνει στην ‘Υπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας, να ενημερώσουν οι Γουίτκοφ και Κούσνερ σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου τους υπουργούς Εξωτερικών στη διάρκεια του συμβουλίου ΥΠΕΞ στις Βρυξέλλες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

13:24 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

