Βελόπουλος: Προσυπογράφουμε ένα προς ένα τα αιτήματα των αγροτών – Σηκωθείτε, αγωνιστείτε, νικήστε

  • Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, έστειλε «αγωνιστικό μήνυμα» σε αγρότες, κτηνοτρόφους και άλλους επαγγελματίες, καλώντας τους: «Σηκωθείτε. Αγωνιστείτε. Νικήστε». Κατέθεσε δε στα πρακτικά της Βουλής τα αιτήματα των αγροτών, τα οποία το κόμμα του προσυπογράφει «ένα προς ένα».
  • Εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας ότι «εσείς με τους “Φραπέδες” και τους “Τζιτζίδες” δίνατε λεφτά χωρίς κιλά, χωρίς πρόβατα». Την κατηγόρησε επίσης ότι μόλις τώρα άρχισε να κοστολογεί τα αιτήματα των αγροτών, μετά από έξι χρόνια στην εξουσία.
  • Ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστήριξε ότι στις επόμενες εκλογές το κόμμα του θα εκλεγεί κυβέρνηση, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αγωνίζεται «για τα ξένα funds, για τους πλουτοκράτες, για τους ολιγάρχες».
«Αγωνιστικό μήνυμα» σε αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς, μελισσοκόμους, ταξιτζήδες, φορτηγατζήδες, έστειλε ο Κυριάκος Βελόπουλος στην παρέμβασή του, σήμερα, στη Βουλή κατά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, σημειώνοντας: «Σηκωθείτε. Αγωνιστείτε. Νικήστε». Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης με φόντο και τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας ότι «εσείς με τους “Φραπέδες” και τους “Τζιτζίδες” δίνατε λεφτά χωρίς κιλά, χωρίς πρόβατα».

«Θέλω να στείλω αγωνιστικό μήνυμα σε αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς, μελισσοκόμους, ταξιτζήδες, φορτηγατζήδες: Νικητής είναι αυτός που σηκώνεται αφού πέσει. Όλες οι κυβερνήσεις σάς έριξαν κάτω. Σηκωθείτε. Αγωνιστείτε. Νικήστε. Το ίδιο έκαναν οι Γάλλοι και νίκησαν τον Μακρόν. Τελικώς, θα κάνουν εμβόλια στα ζώα τους. Ο αγώνας τώρα δικαιώνεται. Και θα δικαιωθεί ο πρωτογενής τομέας με κυβέρνηση την Ελληνική Λύση», είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Όπως σημείωσε, «η κυβέρνηση τώρα άρχισε να κοστολογεί τα αιτήματα των αγροτών», ενώ, όπως είπε, βρίσκεται στην εξουσία έξι χρόνια. «Έτσι κυβερνάτε; Έξι χρόνια κυβέρνηση και δεν ξέρατε ποια είναι τα προβλήματα; Βγαίνετε και κομπάζετε ότι “εμείς δεν είμαστε όλα τα λεφτά”, μα εσείς με τους “Φραπέδες” και τους “Τζιτζίδες” δίνατε λεφτά χωρίς κιλά, χωρίς πρόβατα».

Κατέθεσε, δε, στα πρακτικά της Βουλής τα αιτήματα των αγροτών, τα οποία, όπως τόνισε, το κόμμα του τα προσυπογράφει «ένα προς ένα, γιατί αυτοί μας τρέφουν, αυτοί μας στηρίζουν».

Συνέχισε τα πυρά του, λέγοντας πως «είστε η κυβέρνηση των “Τζιτζίδων”, των “Φραπέδων”, των “Χασάπηδων”, των σκανδάλων», υπογραμμίζοντας πως «με δύο, τρία σκανδαλάκια ακόμα, η ΝΔ θα είναι επισήμως το πρώτο κόμμα στην ιστορία παγκοσμίως που θα έχει περισσότερα μέλη σε αναστολή, λόγω εγκλημάτων, παρά ενεργά».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι στις επόμενες εκλογές το κόμμα του θα εκλεγεί κυβέρνηση και «ο τόπος θα ορθοποδήσει», ενώ κατηγόρησε τη ΝΔ ότι θέλει να φέρει «ρύθμιση που θα επιτρέπει την επιστολική ψήφο για τους Έλληνες του εξωτερικού και στις εθνικές κάλπες». «Θέλετε να ψηφίζουν με email», ανέφερε.

Απευθυνόμενος στην κυβέρνηση, είπε, καταλήγοντας: «Εσείς αγωνίζεστε για τα ξένα funds, για τους πλουτοκράτες, για τους ολιγάρχες. Εμείς αγωνιζόμαστε για μια Ελλάδα που θα ανήκει στους Έλληνες, για μια Ελλάδα που θα αξίζει στους Έλληνες».

