Λαμία: Ένοχος 47χρονος που χτύπησε την σύντροφό του και απείλησε να την σκοτώσει

Τον τρόμο στα χέρια του συντρόφου της καταγγέλλει ότι έζησε μία 46χρονη, το απόγευμα της Κυριακής κοντά στην είσοδο των Ιαματικών Πηγών Θερμοπυλών.

Το ζευγάρι από την Πολωνία ερχόμενο από περιοχή της Εύβοιας και με κατεύθυνση την πατρίδα τους, θέλησε να σταματήσει στο σημείο για ξεκούραση, αλλά τσακώθηκε για άγνωστο λόγο.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, αρχικά οι δύο σύντροφοι λογοφέραν και στη συνέχεια ο 47χρονος, καταγγέλλεται ότι άρχισε να χτυπά με χαστούκια την 46χρονη σύντροφό του και να την βρίζει με άσχημες εκφράσεις, ενώ κατά δήλωση της γυναίκας, την απειλούσε ότι θα την σκοτώσει.

Αυτόπτες μάρτυρες που βρίσκονταν στις πηγές ειδοποίησαν το κέντρο του «100» και περιπολικό του Β’ ΤΤ Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας, που ήταν πλησίον λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, έσπευσε στο σημείο.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν την 46χρονη να περπατά μόνη της και να κλαίει, ενώ τους ζήτησε βοήθεια. Στον ίδιο χώρο εντόπισαν και τον 47χρονο σύντροφό της, κι όλοι μαζί μετέβησαν στο Αστυνομικό Μέγαρο για τα περαιτέρω.

Η 46χρονη φέρεται να κατέθεσε ότι υποφέρει στα χέρια του συντρόφου της, καθώς της φέρεται άσχημα και συνέχεια την χτυπάει και την βρίζει.

Στη συνέχεια, η γυναίκα οδηγήθηκε σε δομή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ωστόσο, αρνήθηκε να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση.

Σε βάρος του 47χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για τις πράξεις της ενδοοικογενειακής απειλής και της ενδοοικογενειακής απλής σωματικής βλάβης σε απόπειρα.

Την Δευτέρα (12/1) οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο, όπου και κρίθηκε ένοχος για τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε. Συγκεκριμένα, τιμωρήθηκε με ποινή φυλάκισης συνολικά 13 μηνών, την οποία το δικαστήριο μετέτρεψε σε χρηματική ποινή προς 10 ευρώ ημερησίως.

Επιπλέον το δικαστήριο επέβαλε στον 47χρονο τον περιοριστικό όρο της μη προσέγγισης της παθούσας σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων, γεγονός που σημαίνει ότι πήραν χωριστά τον δρόμο της επιστροφής.

