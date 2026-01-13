Κριστιάνο Ρονάλντο: Σκόραρε για 25η διαδοχική χρονιά αλλά δεν αποτελεί ρεκόρ – ΒΙΝΤΕΟ

Σύνοψη από το

  • Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε στην εκτός έδρας ήττα της Αλ Νασρ από την Αλ Χιλάλ και συνέχισε για 25η (!) διαδοχική χρονιά να «βρίσκει δίχτυα».
  • Ωστόσο, το επίτευγμα του διάσημου Πορτογάλου δεν αποτελεί σχετικό ρεκόρ, καθώς προηγούνται με 28 χρόνια σκοραρίσματος ο Ερβιν Χέλμσεν και ο Ρόκε Σάντα Κρουζ.
  • Μαζί με τον CR7 στην κατάταξη για τα διαδοχικά χρόνια σκοραρίσματος, είναι και ο Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς, ο οποίος σκόραρε ανελλιπώς από το 1999 μέχρι το 2023.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Κριστιάνο Ρονάλντο
φωτογραφία αρχείου - πηγή: EPA/ALI HAIDER

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε στην εκτός έδρας ήττα της Αλ Νασρ από την Αλ Χιλάλ με 3-1 και συνέχισε για 25η (!) διαδοχική χρονιά να «βρίσκει δίχτυα», καθώς σκοράρει «κατά ριπάς» από το… μακρυνό 2002!

Ωστόσο το επίτευγμα του διάσημου Πορτογάλου δεν αποτελεί σχετικό ρεκόρ, καθώς στον σχετικό πίνακα, προηγούνται με 28 χρόνια σκοραρίσματος ο Γερμανός, Ερβιν Χέλμσεν (1923-1950) και ο Ρόκε Σάντα Κρουζ (1998-2025). Μάλιστα, ο 44χρονος Παραγουανός επιθετικός, δεν έχει πει ακόμη την «τελευταία του λέξη», καθώς συνεχίζει την καριέρα του στην πατρίδα του με τα «χρώματα» της Κλαμπ Νασιονάλ.

Μαζί με τον CR7 στην κατάταξη για τα διαδοχικά χρόνια… παραγωγικότητας, είναι και ο Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς, δεδομένου ότι ο Σουηδός άσος, σκόραρε ανελλιπώς από το 1999 μέχρι το 2023.

Δείτε το γκολ:

 

