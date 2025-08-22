Λαμία: Εφιαλτικές στιγμές για 62χρονο που δέχτηκε επίθεση από μεγαλόσωμο σκύλο – Για σχεδόν 10 λεπτά δεν τον άφηνε να φύγει

Περίπου δέκα λεπτά απόλυτου τρόμου έζησε ένας 62χρονος στο Λιανοκλάδι στην Λαμία, όταν δέχθηκε επίθεση από μεγαλόσωμο σκύλο σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της περιοχής, ακριβώς απέναντι από το σχολικό συγκρότημα.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Πέμπτης (21/8), όταν ο 62χρονος κινούνταν με κατεύθυνση την πλατεία. Το μεγαλόσωμο σκυλί του επιτέθηκε αιφνιδιαστικά και τον δάγκωσε στο πόδι. Ο άνδρας πρόλαβε και αντέδρασε, απωθώντας το, όμως το ζώο επέμεινε. Ο σκύλος συνέχιζε να γαυγίζει και να προσπαθεί να του επιτεθεί με τον άνθρωπο να προσπαθεί να τον κρατήσει μακριά του για σχεδόν 10 εφιαλτικά λεπτά!

Από τις φωνές και τα γαυγίσματα βγήκαν έξω οι κάτοικοι της γειτονιάς, οι φωνές των οποίων ουδόλως αποθάρρυναν το επιθετικό σκυλί να απομακρυνθεί.

«Για καλή μου τύχη πέρασε ένα γνωστό παιδί με το αυτοκίνητο και την οικογένειά του μέσα και σταμάτησε να βοηθήσει», περιγράφει ακόμη με τρόμο στο LamiaReport ο 62χρονος. «Με τις φωνές και με τις απειλές πέτρας, τότε μόνο υποχώρησε και με άφησε να δω τι μου είχε κάνει», συμπληρώνει το θύμα της επίθεσης που κατέφυγε για ιατρική βοήθεια στο Κέντρο Υγείας Μακρακώμης. Όπως είπε, εκτός από τον καθαρισμό του τραύματος, του έκαναν ορό και του χορήγησαν αντιβίωση.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο υπεύθυνος Αντιδήμαρχος Λαμιέων Γιώργος Ζήσιμος, που έδωσε εντολή για την εύρεση του ζώου, το οποίο «μυστηριωδώς» εξαφανίσθηκε!

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, υπάρχουν κι άλλες μαρτυρίες για επιθέσεις από το συγκεκριμένο ζώο και φαίνεται ότι είναι απολύτως απαραίτητο να περισυλλεγεί και να απομακρυνθεί από κατοικημένη περιοχή, εφόσον πρώτα αξιολογηθεί από ειδικούς η συμπεριφορά του.