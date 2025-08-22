Brent Hinds: Πέθανε σε τροχαίο ο πρώην κιθαρίστας και τραγουδιστής των Mastodon

Brent Hinds: Πέθανε σε τροχαίο ο πρώην κιθαρίστας και τραγουδιστής των Mastodon
Ο θάνατος του Brent Hinds, πρώην κιθαρίστα και τραγουδιστή του συγκροτήματος Mastodon, συγκλόνισε τη μουσική κοινότητα, καθώς ο 51χρονος βρήκε τραγικό τέλος σε τροχαίο δυστύχημα στην Ατλάντα των ΗΠΑ.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο Hinds σκοτώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης όταν η Harley-Davidson που οδηγούσε συγκρούστηκε με ένα SUV, του οποίου ο οδηγός δεν παραχώρησε προτεραιότητα σε μια διασταύρωση.


Η σύγκρουση σημειώθηκε περίπου στις 23:35, ενώ το γραφείο ιατροδικαστή της κομητείας Fulton επιβεβαίωσε αργότερα τον θάνατό του.

Ο Hinds ίδρυσε τους Mastodon το 2000 μαζί με τον μπασίστα Troy Sanders, τον κιθαρίστα Bill Kelliher και τον ντράμερ Brann Dailor.

Σε δήλωση που δημοσιεύθηκε στο Instagram, οι Mastodon ανέφεραν ότι βρίσκονται «σε κατάσταση ανείπωτης θλίψης και πένθους».

«Είμαστε συντετριμμένοι, σοκαρισμένοι, και ακόμη προσπαθούμε να συνειδητοποιήσουμε την απώλεια αυτής της δημιουργικής δύναμης με την οποία μοιραστήκαμε τόσες νίκες, ορόσημα και τη δημιουργία μουσικής που έχει αγγίξει τις καρδιές πολλών», έγραψε το συγκρότημα.

«Οι καρδιές μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους και τους οπαδούς του Brent. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, παρακαλούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητα όλων».

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mastodon (@mastodonrocks)


Νωρίτερα φέτος, το Billboard ανέφερε ότι οι Mastodon και ο Hinds «αποφάσισαν από κοινού να χωρίσουν τους δρόμους τους».

Ωστόσο, στις αρχές του μήνα, ο Hinds αμφισβήτησε αυτή την εκδοχή, δηλώνοντας ότι αναγκάστηκε να φύγει και αναφερόμενος στους πρώην συναδέλφους του ως «φρικτούς ανθρώπους».

Οι Mastodon κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ, «Remission», το 2002. Ο δυναμικός τους ήχος που συνδύαζε progressive rock, alternative και grunge κέρδισε γρήγορα το ενδιαφέρον των οπαδών του heavy metal, ενώ το επόμενο άλμπουμ τους, «Leviathan», κέρδισε τη metal σκηνή.

Παρά τις heavy metal επιρροές, ο Hinds είχε δηλώσει στο Guardian το 2009 ότι θεωρούσε το συγκρότημα περισσότερο «κλασικό ροκ» παρά metal: «Αυτή είναι η κατεύθυνση που πάντα ήθελα να πάρουμε. Ποτέ δεν ήθελα να είμαστε αυτή η μπάντα με ουρλιαχτά, αργούς ρυθμούς και άπειρα drum solos, πάντα ήθελα να είμαστε κάτι βαρύ και ψυχεδελικό».

Ο Hinds έκανε επίσης μια σύντομη εμφάνιση στην τηλεόραση, στη δημοφιλή σειρά «Game of Thrones», υποδυόμενος έναν «wilding» στην 5η σεζόν της σειράς.

Πηγή: Guardian

