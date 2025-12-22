Λαϊκές αγορές: Πώς θα λειτουργήσουν τις ημέρες των γιορτών

Enikos Newsroom

κοινωνία

λαϊκές αγορές

«Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος τα Χριστούγεννα, οι λαϊκές αγορές θα βρίσκονται κοντά στους καταναλωτές, προσφέροντας επάρκεια προϊόντων και ποικιλία επιλογών για τις γιορτινές αγορές».

Αυτό επισημαίνει η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ) σε ανακοίνωσή της για το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, την παραμονή των Χριστουγέννων, Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, όλες οι λαϊκές αγορές θα λειτουργήσουν κανονικά και θα είναι έτοιμες να υποδεχθούν τους καταναλωτές, δίνοντας τη δυνατότητα να προμηθευτούν όλα όσα χρειάζονται για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, αλλά και δώρα για μικρούς και μεγάλους.

Την Πέμπτη 25 και την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, οι λαϊκές αγορές δεν θα λειτουργήσουν, λόγω των επίσημων αργιών των Χριστουγέννων.

Το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, οι πωλητές επιστρέφουν κανονικά στους πάγκους τους, έτοιμοι να εξυπηρετήσουν όλους τους καταναλωτές.

«Οι λαϊκές αγορές, σε κάθε γειτονιά, παραμένουν το σταθερά σημείο αναφοράς για τις γιορτινές αγορές, με ποιότητα, επάρκεια και άμεση εξυπηρέτηση για όλους» καταλήγει η ανακοίνωση.

