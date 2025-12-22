Κλειστή η Περιμετρική της Πάτρας μέσα στις γιορτές – Τι αποφάσισαν οι αγρότες

  • Κυκλοφοριακό κομφούζιο αναμένεται από το επόμενο 24ωρο στην Πάτρα, καθώς η Περιμετρική θα παραμείνει επ’ αόριστον αποκλεισμένη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Με απόφαση των αγροτών που λήφθηκε το βράδυ της Δευτέρας, η Περιμετρική κλείνει εν μέσω της κορύφωσης της εξόδου των εκδρομέων για τα Χριστούγεννα.
  • Οι αγρότες αποφάσισαν τη συνέχιση του μπλόκου, καθώς η Τροχαία δεν δέχθηκε την πρότασή τους να δοθεί στην κυκλοφορία ένα ρεύμα.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΑΓΡΟΤΕΣ

Κυκλοφοριακό κομφούζιο αναμένεται από το επόμενο 24ωρο στην Πάτρα, όταν και αναμένεται να κορυφωθεί η έξοδος των εκδρομέων για τα Χριστούγεννα, που προγραμματίζουν να περάσουν τις γιορτές στην αχαϊκή πρωτεύουσα.

Αγρότες: Ανοίγουν το τελωνείο των Κήπων και για τα φορτηγά από απόψε έως και την Παρασκευή 

Ο λόγος είναι ότι με απόφαση των αγροτών που ελήφθη το βράδυ της Δευτέρας, η Περιμετρική θα παραμείνει επ’ αόριστον αποκλεισμένη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Όπως αναφέρουν οι αγρότες, η Τροχαία δεν δέχθηκε την πρότασή της να δοθεί στην κυκλοφορία ένα ρεύμα με αποτέλεσμα να αποφασίζουν τη συνέχιση του μπλόκου, σύμφωνα με το tempo24.news.

 

