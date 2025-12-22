Η κοινή διακήρυξη Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ: Ενίσχυση αμυντικής συνεργασίας, δέσμευση για τον Great Sea Inteconnector – Τα μηνύματα της τριμερούς Συνόδου

Σε υπογραφή Κοινής Διακήρυξης προχώρησαν Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Χριστοδουλίδης και Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά την Τριμερή Σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ το βράδυ της Δευτέρας.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης έχει ως εξής:

Εμείς, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, Πρωθυπουργός του Κράτους του Ισραήλ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας, και ο Νίκος Χριστοδουλίδης, Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, συναντηθήκαμε σήμερα στην Ιερουσαλήμ για την 10η Τριμερή Σύνοδο Κορυφής μεταξύ των χωρών μας.

Η Τριμερής Συνεργασία μας

Αναγνωρίζουμε ότι η περιοχή μας βρίσκεται σε μια ιστορική καμπή, με την ευκαιρία να εγκαινιάσει μια εποχή σταθερότητας, ευημερίας και συνεργασίας που εκτείνεται από την Ινδία, μέσω της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου, έως την Ευρώπη. Αυτό το κοινό όραμα για πρόοδο, ασφάλεια, σταθερότητα και ειρήνη θεμελιώνεται στον σεβασμό της ιστορικής κληρονομιάς των λαών που τους συνδέει, στα κοινά τους συμφέροντα και στις κοινές τους αξίες.

Η σημερινή Τριμερής Σύνοδος Κορυφής επιβεβαιώνει την αταλάντευτη δέσμευσή μας να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας, ενισχύοντας την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των χωρών μας για τις επόμενες γενιές.

Συμφωνούμε να συγκαλούμε ετήσια Σύνοδο Κορυφής Ηγετών και να εντείνουμε τις τριμερείς συναντήσεις σε υπουργικό και υπηρεσιακό επίπεδο, εμβαθύνοντας έτσι τη συνεργασία και διευρύνοντας τις κοινές πρωτοβουλίες.

Επιβεβαιώνουμε επίσης τη σημασία του σχήματος 3+1 με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ) και προσκαλούμε και άλλους ομονοούντες εταίρους να συμμετάσχουν στο πλαίσιο συνεργασίας μας υπό τη μορφή 3+1.

Ασφάλεια, Αντιτρομοκρατία και Θαλάσσια Συνεργασία

Για να διασφαλίσουμε την υλοποίηση αυτού του οράματος, επιβεβαιώνουμε την ανάγκη για συντονισμένη δράση για την υπέρβαση των υφιστάμενων και αναδυόμενων προκλήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνούμε να ενισχύσουμε την τρέχουσα τριμερή συνεργασία μας στους τομείς ασφάλειας, άμυνας και στρατιωτικού χαρακτήρα.

Επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών για την εξάλειψη της χρηματοδότησης τρομοκρατικών δραστηριοτήτων.

Τονίζουμε τη σημασία της θαλάσσιας ασφάλειας και δεσμευόμαστε να εμβαθύνουμε τη συνεργασία για την προστασία των θαλάσσιων οδών και των κρίσιμων υποδομών έναντι αναδυόμενων απειλών. Χαιρετίζουμε τη σύσταση του Κέντρου Αριστείας για την Κυβερνοασφάλεια στη Θάλασσα (MCCE) στην Κύπρο και την προγραμματισμένη έναρξη λειτουργίας του το 2026.

Αναγνωρίζουμε τη σημαντική και συνεπή συμβολή της Κύπρου και της Ελλάδας στις ανθρωπιστικές προσπάθειες στη Γάζα, μεταξύ άλλων, μέσω του θαλάσσιου διαδρόμου «Αμάλθεια», ο οποίος υλοποιείται σε συντονισμό μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Κράτους του Ισραήλ και σε στενή συνεργασία με διεθνείς εταίρους, σύμφωνα με τον Μηχανισμό 2720, για την παροχή πρόσθετης ανθρωπιστικής βοήθειας.

Επαναλαμβάνουμε τη σημασία του Ειρηνευτικού Σχεδίου 20 Σημείων για τη Γάζα του Προέδρου Trump, το οποίο υιοθετήθηκε με το Ψήφισμα 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και ζητούμε την άμεση επιστροφή του τελευταίου εναπομείναντος Ισραηλινού ομήρου, Ran Gvili, καθώς και τον αφοπλισμό της Χαμάς σύμφωνα με το συμφωνηθέν πλαίσιο.

Αναγνωρίζουμε το έργο του Κέντρου Πολιτικό-Στρατιωτικού Συντονισμού για τη Γάζα (CMCC) υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, στο οποίο συμμετέχουν η Κύπρος και η Ελλάδα για την επίτευξη, με την παροχή διευκολύνσεων από το Ισραήλ, του ορόσημου για την μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας και εμπορικών αγαθών στη Γάζα.

Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια θα φτάσει στους άμαχους με ασφάλεια, αποκλειστικά μέσω των συντονισμένων διαύλων και χωρίς να καταχραστεί από κακόβουλους δρώντες.

Διαβεβαιώνουμε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και απορρίπτουμε τους αβάσιμους ισχυρισμούς κατά του Ισραήλ.

Συνεργασία στην Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών

Συμφωνούμε στη σύσταση Τριμερούς Ομάδας Εργασίας για την Ετοιμότητα και Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών, διασφαλίζοντας ταχεία και αποτελεσματική αμοιβαία συνδρομή σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία για τη σύσταση του Περιφερειακού Σταθμού αεροπυρόσβεσης με έδρα στην Κύπρο (Cyprus Regional Aerial Firefighting Station), η οποία στοχεύει στην ενίσχυση των περιφερειακών ικανοτήτων ετοιμότητας και αντιμετώπισης, ιδίως όσον αφορά τις πυρκαγιές.

Θα συστήσουμε Ομάδα Εργασίας για την Υγεία, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ των ιατρικών μας ιδρυμάτων στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και της ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Υπογραμμίζουμε περαιτέρω τη σημασία της εκτεταμένης συνεργασίας μας στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας και της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Οι αρμόδιες Αρχές μας θα ξεκινήσουν τις απαραίτητες εργασίες για τη σύναψη τριμερών μνημονίων συνεργασίας σχετικά με τη διαχείριση των υδάτων και των λυμάτων, καθώς και για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Υπενθυμίζουμε τη Συμφωνία Εφαρμογής για το Υπο-περιφερειακό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για τη Θαλάσσια Ρύπανση από Πετρελαιοειδή και συμφωνούμε να πραγματοποιήσουμε κοινή άσκηση το 2026 για την αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης.

Ενέργεια, Συνδεσιμότητα και Περιφερειακή Ευημερία

Επιβεβαιώνουμε την αποφασιστικότητά μας να προωθήσουμε κοινά ενεργειακά έργα, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης φυσικού αερίου, των ηλεκτρικών διασυνδέσεων και των πρωτοβουλιών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ως σταθερή βάση συνεργασίας στην περιοχή, με βάση το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του δικαίου της θάλασσας, και τον σεβασμό του δικαιώματος όλων των κρατών να ασκούν τα δικαιώματά τους στις αντίστοιχες Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες (ΑΟΖ) και Υφαλοκρηπίδα τους.

Χαιρετίσαμε την πρόσφατη Κοινή Δήλωση της Υπουργικής Συνόδου για την Ενέργεια 3+1 που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2025, με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, καθώς και τη δέσμευση για την προώθηση της ενεργειακής ασφάλειας και συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένου του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου, ως κλειδί για την περιφερειακή στρατηγική σταθερότητα και ανθεκτικότητα.

Εκφράζουμε την ισχυρή μας δέσμευση για το έργο Great Sea Interconnector και συμφωνούμε να συνεργαστούμε για την προώθησή του.

Θα συνεργαστούμε για την προώθηση περιφερειακών έργων διασύνδεσης, τόσο αυτών που βρίσκονται σε εξέλιξη όσο και μελλοντικών, στο πλαίσιο του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC), συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της σύστασης ομάδων εργασίας που θα συνεδριάζουν σε τακτική βάση για την επίτευξη αυτού του στρατηγικού στόχου.

Επιστήμη, Τεχνολογία και Καινοτομία

Συμφωνούμε να ενισχύσουμε περαιτέρω την τριμερή συνεργασία στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, μεταξύ άλλων, μέσω της δημιουργίας ενός πλαισίου για την προώθηση κοινών ερευνητικών πρωτοβουλιών, καθώς και να βελτιώσουμε τον συντονισμό σχετικά με την πρόσβαση στα χρηματοδοτικά προγράμματα «Ορίζοντας» της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), καθώς και άλλες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης.

Θα συστήσουμε μια Ομάδα Εργασίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ), με σκοπό τη διερεύνηση ευκαιριών για ενισχυμένη συνεργασία, την προώθηση της αξιόπιστης εφαρμογής της ΤΝ σε κρίσιμους για την αποστολή πολιτικούς τομείς, καθώς και σε υποδομές υψηλού επιπέδου υπολογιστικών συστημάτων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Ευρωπαϊκή και Περιφερειακή Συνεργασία

Χαιρετίζουμε την επικείμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ ως μία ευκαιρία ενίσχυσης της συνεργασίας στη Νότια Γειτονία, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Μεσογείου, συμβάλλοντας μεταξύ άλλων στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ισραήλ και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους ως βασικών εταίρων..

Η ενίσχυση και η διεύρυνση του κύκλου ειρήνης ανάμεσα στο Ισραήλ και τον αραβικό κόσμο αποτελεί την υπόσχεση για μια πιο ασφαλή και ευημερούσα περιοχή. Επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για την επέκταση των Συμφωνιών Αβραάμ και συμφωνούμε να εντείνουμε τις κοινές μας προσπάθειες, μαζί με τις ΗΠΑ και άλλους εταίρους, προς την επίτευξη αυτού του στόχου.

Χαιρετίζουμε την πρόσφατη πρόοδο στον διάλογο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, η οποία προσθέτει μια οικονομική διάσταση στον διάλογο για την ασφάλεια. Υποστηρίζουμε την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ανεξαρτησία του Λιβάνου, καθώς και τη σημασία της διασφάλισης του μονοπωλίου για τη χρήση βίας από πλευράς νόμιμων κρατικών φορέων, σύμφωνα με την απόφαση της Κυβέρνησης του Λιβάνου, τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και τις συμφωνίες του Νοεμβρίου του 2024 μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, οι οποίες θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο προς την ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ.

Τονίζουμε την ιδιαίτερη σημασία της Ιερουσαλήμ για τις τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες: τον Ιουδαϊσμό, τον Χριστιανισμό και το Ισλάμ, και υπενθυμίζουμε τους εγγενείς και στενούς ιστορικούς δεσμούς μεταξύ του εβραϊκού λαού με την ιστορική του πατρίδα. Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας για τη διατήρηση του Status Quo στους Ιερούς Τόπους της Ιερουσαλήμ και τονίζουμε το έντονο ενδιαφέρον μας για τη διαφύλαξη της παρουσίας και της πολιτισμικής κληρονομιάς των Χριστιανικών Εκκλησιών.

Υπό το φως της παγκόσμιας έξαρσης του αντισημιτισμού, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων αποτρόπαιων τρομοκρατικών επιθέσεων κατά Εβραίων πιστών στο Σίδνεϋ και στο Μάντσεστερ, επιβεβαιώνουμε την αποφασιστικότητά μας για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού σε όλες τις μορφές του, συμπεριλαμβανομένων των εκκλήσεων περί καταστροφής του Ισραήλ και την άρνηση του δικαιώματός του να υπάρχει.

Επίσης, επαναλαμβάνουμε τη σημασία των θρησκευτικών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της λατρείας και των αντίστοιχων υποχρεώσεών μας που απορρέουν από αυτές.

Εκφράζουμε την πλήρη και αταλάντευτη στήριξή μας για μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, με βάση το διεθνές δίκαιο και τα σχετικά Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Μια τέτοια λύση, η οποία θα επανένωνε το νησί με βάση τον σεβασμό των δημοκρατικών αρχών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών όλων των Κυπρίων, όχι μόνο θα ωφελούσε τον λαό της Κύπρου στο σύνολο του, αλλά θα συνέβαλε επίσης σημαντικά στην ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή.

Δεσμοί μεταξύ λαών

Δεσμευόμαστε να εμβαθύνουμε τις πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και ακαδημαϊκές ανταλλαγές, ενισχύοντας την αμοιβαία κατανόηση και τη φιλία μεταξύ των κοινωνιών μας.

Συμφωνούμε να επιταχύνουμε την εφαρμογή υφιστάμενων συμφωνιών για την περιβαλλοντική εκπαίδευση και τις ανταλλαγές νέων.

Θα ενισχύσουμε τη συνεργασία μας σε θέματα διασποράς, αξιοποιώντας τη μεγάλη δυναμική και τον ζωτικό ρόλο των κοινοτήτων μας ανά τον κόσμο, για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των χωρών μας.

Ηχηρό μήνυμα Νετανιάχου στην Τουρκία: «Ούτε να το σκεφτείτε, όσοι νομίζετε ότι θα επαναφέρετε αυτοκρατορίες»

Ως την «πιο ουσιαστική», χαρακτήρισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, τη συνάντηση που είχαν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Χριστοδουλίδη, στις δηλώσεις του μετά το τέλος της τριμερούς Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, ενώ συγχρόνως έστειλε μήνυμα – προειδοποίηση προς την Τουρκία, ότι «όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να επαναφέρουν την αυτοκρατορία τους στις χώρες μας, τους λέμε ότι αυτό δεν θα συμβεί, ούτε να το σκεφτείτε».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ άρχισε την ομιλία του λέγοντας:

«Την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε ήταν λίγο μετά τις επιθέσεις του Οκτώβρη. Η σταθερότητα στην περιοχή μας αποδεικνύεται ότι ποτέ δεν είναι δεδομένη και η συνεργασία δεν είναι επιλογή, είναι απαραίτητη. Η Μέση Ανατολή και η Ανατολική Μεσόγειος δοκιμάζονται από επιθέσεις, τρομοκρατία και αστάθεια. Η σύμπραξη μας εξασφαλίζει συνεργασία, διαφάνεια που θα επικρατήσουν έναντι του χάους και παρέχει νέες ευκαιρίες ευημερίας».

Για τις συζητήσεις που είχε με τους Κυριάκο Μητσοτάκη και Νίκο Χριστοδουλίδη, ανέφερε ότι «συζητήσαμε λεπτομερώς τη συνεργασία σε πολλούς τομείς, στην ενέργεια, την τεχνολογία, τη συνδεσιμότητα και επίσης την ασφάλεια που τα εξασφαλίζει όλα τα παραπάνω.

Θα προχωρήσουμε το IMEC, τη συνεργασία με την Ινδία, είναι μια ιδέα που είχε προταθεί, αλλά πιστεύουμε ότι αυτό πρέπει να γίνει πραγματικότητα.

Είναι ένας αγωγός από την Ασία και που θα περνά από την Κύπρο και την Ελλάδα και στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας βλέπουμε τον θαλάσσιο αγωγό που θα δώσει τη δυνατότητα της συνδεσιμότητας και συνεργασίας στην ηλεκτρική ενέργεια μεταξύ των χωρών μας και βεβαίως με την Ασία.

Είναι ένα τεράστιο έργο και με πολλούς τρόπους αποτελεί τη σπονδυλική στήλη του Διαδρόμου Συνεργασίας IMEC.»

Επίσης, σημείωσε ότι «συμφωνήσαμε να εμβαθύνουμε τη συνεργασία στην κυβερνοασφάλεια, την τεχνητή νοημοσύνη. Το Ισραήλ είναι ηγέτης στην τεχνολογία και μαζί με την Κύπρο και την Ελλάδα θα διαμορφώσουμε το μέλλον σε προηγμένες τεχνολογίες αιχμής. Υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν παρουσία στην Ελλάδα και στην Κύπρο, προάγουν τον ανταγωνισμό., σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στη συνέχεια ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι «επαναλάβαμε τις δεσμεύσεις μας για τις συμφωνίες του Αβραάμ με το Ισραήλ και τις άλλες χώρες, εκφράσαμε τη στήριξή μας στην εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου και συμφωνήσαμε σήμερα να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας στην ασφάλεια και στην άμυνα.

Οι απειλές που αντιμετωπίζουμε είναι πραγματικές και μαζί προστατεύουμε όχι μόνο τα έθνη μας, αλλά και τις απαραίτητες υποδομές από τις οποίες εξαρτώνται οι οικονομίες μας.»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ζήτησε και πάλι την επιστροφή των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς ενώ έκανε λόγο για «αγώνα που δίνουμε για το μέλλον».

«Θα πρέπει να αδράξουμε αυτές τις ευκαιρίες και να αντιμετωπίσουμε τις δυνάμεις που θέλουν να μας γυρίσουν στον Μεσαίωνα. Αυτό δεν έχει σχέση με τον εκσυγχρονισμό. Το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος είναι τρεις μεγάλοι πολιτισμοί. Είμαστε τρεις χώρες οι οποίες είναι υπερήφανες για την ιστορία τους.

Τώρα είναι γεγονός ότι οι χώρες μας έχουν ένα ένδοξο παρελθόν, αλλά μέσα από θυσίες καταφέραμε να επιτευχθεί η ανεξαρτησία μας. Διακόσια χρόνια για την Ελλάδα, 65 χρόνια για την Κύπρο.

Όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να επαναφέρουν την αυτοκρατορία τους και την κυριαρχία τους στις χώρες μας, τους λέμε ότι αυτό δεν θα συμβεί, ούτε να το σκεφτείτε. Έχουμε δεσμευτεί, είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας.

Και είμαστε τρεις δημοκρατίες στην Ανατολική Μεσόγειο που προάγουν την ελευθερία, την ευημερία και την ασφάλεια. Μαζί θέλουμε να εξασφαλίσουμε το μέλλον για τα έθνη μας και όλη την περιοχή.

Μαζί θα επαναφέρουμε τη σταθερότητα μέσω της ισχύος μας, την ευημερία μέσω της ισχύος και ακόμη πιο σημαντικό, την ειρήνη μέσω της ισχύος», κατέληξε ο Μπ. Νετανιάχου.

Μητσοτάκης: Η τριμερής Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ ενισχύει τη σταθερότητα και την ασφάλεια

Έχουμε εισέλθει σε νέα γεωπολιτική φάση «που δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους αλλά και ένα παράθυρο ευκαιρίας για να διαμορφώσουμε μία αρχιτεκτονική, η οποία θα φέρει την ειρήνη και την ευημερία», τόνισε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στις δηλώσεις του μετά το πέρας των εργασιών της 10ης Τριμερούς Συνόδου Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, στην Ιερουσαλήμ.

Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για στρατηγική σημασία και «βαρύτητα» της εν λόγω συμμαχίας, που συμβάλλει στη σταθερότητα και στην ασφάλεια στην ανατολική Μεσόγειο. Εξέφρασε τον αποτροπιασμό για την τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϋ και την αλληλεγγύη στον εβραϊκό λαό.

«Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση στις δημοκρατικές κοινωνίες και θα πρέπει να καταπολεμήσουμε το θρησκευτικό μίσος», είπε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τη Λωρίδα της Γάζας o Πρωθυπουργός ανέφερε ότι μετά την παρέμβαση του προέδρου Τραμπ «αναδύεται μία ευκαιρία» και τόνισε ότι είναι ανάγκη «να εξουδετερώσουμε κάθε προσπάθεια τρομοκρατίας». «Είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στην επόμενη ημέρα μέσω της διπλωματίας», πρόσθεσε.

Σχετικά με τον Λίβανο ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι κατά την τριμερή, «επαναλάβαμε τη δέσμευσή μας στην πολιτική σταθερότητα του Λιβάνου, στηρίζοντας την κυριαρχία της χώρας αυτής, την εδαφική της ακεραιότητα και τη βοήθεια στις ένοπλες δυνάμεις προς τη χώρα αυτή από την Ελλάδα διασφαλίζει τον έλεγχο του κράτους και των όπλων».

Αναφερόμενος στη Συρία, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι «ένα χρόνο μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ, έχει αποκατασταθεί η ασφάλεια και η σταθερότητα», ωστόσο υπογράμμισε ότι «πρέπει επίσης να γίνονται σεβαστές όλες οι θρησκείες και οι εθνότητες και θα πρέπει ειδικότερα να προστατεύσουμε τους χριστιανούς Ορθοδόξους της Μέσης Ανατολής και αυτή είναι μια σημαντική παράμετρος για μια διαρκή πολιτική επίλυση».

Με ευρύτερο γεωπολιτικό αποτύπωμα η τριμερής στο Ισραήλ

Σύμφωνα με αναλύσεις, η αποστολή του Πρωθυπουργού στο Ισραήλ είναι απόδειξη της ανθεκτικότητας και του βάθους που έχει αποκτήσει η τριμερής συνεργασία, που δεν περιορίζεται μόνο στις σχέσεις των τριών χωρών, αλλά έχει ευρύτερο γεωπολιτικό αποτύπωμα.

Είναι ένα σχήμα το οποίο έχει τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, αφού ακούσαμε και το για το 3+1 που έγινε σε επίπεδο υπουργών Ενέργειας πριν από λίγες ημέρες στην Αθήνα, αλλά πλέον ψηλά στην ατζέντα είναι τα θέματα της ασφάλειας και άμυνας.

Πρόκειται για μια συνεργασία σε πολλαπλά πεδία και δίνεται και η εντύπωση ότι δημιουργούνται νέες ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο και αυτό είναι κάτι που προκαλεί βεβαίως και αντιδράσεις για την Τουρκία. Είναι το σχήμα των τριμερών συνεργασιών, με κυριότερο το Ελλάδα – Κύπρος – Ισραήλ με τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Από την άλλη πλευρά, έγιναν τις τελευταίες εβδομάδες η συμφωνία του Ισραήλ με την Αίγυπτο για την πώληση φυσικού αερίου, καθώς επίσης και οι συμφωνίες της Κύπρου με τον Λίβανο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Όλα αυτά διαμορφώνουν ένα νέο σκηνικό συνεργασιών, παρά το δύσκολο εμπόδιο που υπάρχουν με τη Γάζα και η μοναδική παραφωνία είναι η Τουρκία και αναθεωρητισμός της, σύμφωνα με ανάλυση του ERTNews.

Γι’ αυτό υπάρχουν και εσωτερικές αντιδράσεις τις τελευταίες ημέρες και από τον τουρκικό Τύπο και από Τούρκους αξιωματούχους, γιατί καλώς ή κακώς οι περιφερειακοί αντίπαλοι, αυτή τη στιγμή, στην περιοχή είναι η Τουρκία και το Ισραήλ.