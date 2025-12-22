Ηχηρό μήνυμα Νετανιάχου στην Τουρκία: «Ούτε να το σκεφτείτε, όσοι νομίζετε ότι θα επαναφέρετε αυτοκρατορίες»

Ως την «πιο ουσιαστική», χαρακτήρισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, τη συνάντηση που είχαν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Χριστοδουλίδη, στις δηλώσεις του μετά το τέλος της τριμερούς Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, ενώ συγχρόνως έστειλε μήνυμα – προειδοποίηση προς την Τουρκία, ότι «όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να επαναφέρουν την αυτοκρατορία τους στις χώρες μας, τους λέμε ότι αυτό δεν θα συμβεί, ούτε να το σκεφτείτε».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ άρχισε την ομιλία του λέγοντας:

«Την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε ήταν λίγο μετά τις επιθέσεις του Οκτώβρη. Η σταθερότητα στην περιοχή μας αποδεικνύεται ότι ποτέ δεν είναι δεδομένη και η συνεργασία δεν είναι επιλογή, είναι απαραίτητη. Η Μέση Ανατολή και η Ανατολική Μεσόγειος δοκιμάζονται από επιθέσεις, τρομοκρατία και αστάθεια. Η σύμπραξη μας εξασφαλίζει συνεργασία, διαφάνεια που θα επικρατήσουν έναντι του χάους και παρέχει νέες ευκαιρίες ευημερίας».

Για τις συζητήσεις που είχε με τους Κυριάκο Μητσοτάκη και Νίκο Χριστοδουλίδη, ανέφερε ότι «συζητήσαμε λεπτομερώς τη συνεργασία σε πολλούς τομείς, στην ενέργεια, την τεχνολογία, τη συνδεσιμότητα και επίσης την ασφάλεια που τα εξασφαλίζει όλα τα παραπάνω.

Θα προχωρήσουμε το IMEC, τη συνεργασία με την Ινδία, είναι μια ιδέα που είχε προταθεί, αλλά πιστεύουμε ότι αυτό πρέπει να γίνει πραγματικότητα.

Είναι ένας αγωγός από την Ασία και που θα περνά από την Κύπρο και την Ελλάδα και στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας βλέπουμε τον θαλάσσιο αγωγό που θα δώσει τη δυνατότητα της συνδεσιμότητας και συνεργασίας στην ηλεκτρική ενέργεια μεταξύ των χωρών μας και βεβαίως με την Ασία.

Είναι ένα τεράστιο έργο και με πολλούς τρόπους αποτελεί τη σπονδυλική στήλη του Διαδρόμου Συνεργασίας IMEC.»

Επίσης, σημείωσε ότι «συμφωνήσαμε να εμβαθύνουμε τη συνεργασία στην κυβερνοασφάλεια, την τεχνητή νοημοσύνη. Το Ισραήλ είναι ηγέτης στην τεχνολογία και μαζί με την Κύπρο και την Ελλάδα θα διαμορφώσουμε το μέλλον σε προηγμένες τεχνολογίες αιχμής. Υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν παρουσία στην Ελλάδα και στην Κύπρο, προάγουν τον ανταγωνισμό., σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στη συνέχεια ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι «επαναλάβαμε τις δεσμεύσεις μας για τις συμφωνίες του Αβραάμ με το Ισραήλ και τις άλλες χώρες, εκφράσαμε τη στήριξή μας στην εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου και συμφωνήσαμε σήμερα να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας στην ασφάλεια και στην άμυνα.

Οι απειλές που αντιμετωπίζουμε είναι πραγματικές και μαζί προστατεύουμε όχι μόνο τα έθνη μας, αλλά και τις απαραίτητες υποδομές από τις οποίες εξαρτώνται οι οικονομίες μας.»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ζήτησε και πάλι την επιστροφή των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς ενώ έκανε λόγο για «αγώνα που δίνουμε για το μέλλον».

«Θα πρέπει να αδράξουμε αυτές τις ευκαιρίες και να αντιμετωπίσουμε τις δυνάμεις που θέλουν να μας γυρίσουν στον Μεσαίωνα. Αυτό δεν έχει σχέση με τον εκσυγχρονισμό. Το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος είναι τρεις μεγάλοι πολιτισμοί. Είμαστε τρεις χώρες οι οποίες είναι υπερήφανες για την ιστορία τους.

Τώρα είναι γεγονός ότι οι χώρες μας έχουν ένα ένδοξο παρελθόν, αλλά μέσα από θυσίες καταφέραμε να επιτευχθεί η ανεξαρτησία μας. Διακόσια χρόνια για την Ελλάδα, 65 χρόνια για την Κύπρο.

Όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να επαναφέρουν την αυτοκρατορία τους και την κυριαρχία τους στις χώρες μας, τους λέμε ότι αυτό δεν θα συμβεί, ούτε να το σκεφτείτε. Έχουμε δεσμευτεί, είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας.

Και είμαστε τρεις δημοκρατίες στην Ανατολική Μεσόγειο που προάγουν την ελευθερία, την ευημερία και την ασφάλεια. Μαζί θέλουμε να εξασφαλίσουμε το μέλλον για τα έθνη μας και όλη την περιοχή.

Μαζί θα επαναφέρουμε τη σταθερότητα μέσω της ισχύος μας, την ευημερία μέσω της ισχύος και ακόμη πιο σημαντικό, την ειρήνη μέσω της ισχύος», κατέληξε ο Μπ. Νετανιάχου.

Μητσοτάκης: Η τριμερής Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ ενισχύει τη σταθερότητα και την ασφάλεια

Έχουμε εισέλθει σε νέα γεωπολιτική φάση «που δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους αλλά και ένα παράθυρο ευκαιρίας για να διαμορφώσουμε μία αρχιτεκτονική, η οποία θα φέρει την ειρήνη και την ευημερία», τόνισε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στις δηλώσεις του μετά το πέρας των εργασιών της 10ης Τριμερούς Συνόδου Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, στην Ιερουσαλήμ.

Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για στρατηγική σημασία και «βαρύτητα» της εν λόγω συμμαχίας, που συμβάλλει στη σταθερότητα και στην ασφάλεια στην ανατολική Μεσόγειο. Εξέφρασε τον αποτροπιασμό για την τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϋ και την αλληλεγγύη στον εβραϊκό λαό.

«Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση στις δημοκρατικές κοινωνίες και θα πρέπει να καταπολεμήσουμε το θρησκευτικό μίσος», είπε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τη Λωρίδα της Γάζας o Πρωθυπουργός ανέφερε ότι μετά την παρέμβαση του προέδρου Τραμπ «αναδύεται μία ευκαιρία» και τόνισε ότι είναι ανάγκη «να εξουδετερώσουμε κάθε προσπάθεια τρομοκρατίας». «Είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στην επόμενη ημέρα μέσω της διπλωματίας», πρόσθεσε.

Σχετικά με τον Λίβανο ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι κατά την τριμερή, «επαναλάβαμε τη δέσμευσή μας στην πολιτική σταθερότητα του Λιβάνου, στηρίζοντας την κυριαρχία της χώρας αυτής, την εδαφική της ακεραιότητα και τη βοήθεια στις ένοπλες δυνάμεις προς τη χώρα αυτή από την Ελλάδα διασφαλίζει τον έλεγχο του κράτους και των όπλων».

Αναφερόμενος στη Συρία, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι «ένα χρόνο μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ, έχει αποκατασταθεί η ασφάλεια και η σταθερότητα», ωστόσο υπογράμμισε ότι «πρέπει επίσης να γίνονται σεβαστές όλες οι θρησκείες και οι εθνότητες και θα πρέπει ειδικότερα να προστατεύσουμε τους χριστιανούς Ορθοδόξους της Μέσης Ανατολής και αυτή είναι μια σημαντική παράμετρος για μια διαρκή πολιτική επίλυση».