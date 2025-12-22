Μητσοτάκης: Η τριμερής Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ ενισχύει τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην ανατολική Μεσόγειο

Έχουμε εισέλθει σε νέα γεωπολιτική φάση «που δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους αλλά και ένα παράθυρο ευκαιρίας για να διαμορφώσουμε μία αρχιτεκτονική, η οποία θα φέρει την ειρήνη και την ευημερία», τόνισε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στις δηλώσεις του μετά το πέρας των εργασιών της 10ης Τριμερούς Συνόδου Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, στην Ιερουσαλήμ.

Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για στρατηγική σημασία και «βαρύτητα» της εν λόγω συμμαχίας, που συμβάλλει στη σταθερότητα και στην ασφάλεια στην ανατολική Μεσόγειο. Εξέφρασε τον αποτροπιασμό για την τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϋ και την αλληλεγγύη στον εβραϊκό λαό.

«Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση στις δημοκρατικές κοινωνίες και θα πρέπει να καταπολεμήσουμε το θρησκευτικό μίσος», είπε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τη Λωρίδα της Γάζας o Πρωθυπουργός ανέφερε ότι μετά την παρέμβαση του προέδρου Τραμπ «αναδύεται μία ευκαιρία» και τόνισε ότι είναι ανάγκη «να εξουδετερώσουμε κάθε προσπάθεια τρομοκρατίας». «Είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στην επόμενη ημέρα μέσω της διπλωματίας», πρόσθεσε.

Σχετικά με τον Λίβανο ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι κατά την τριμερή, «επαναλάβαμε τη δέσμευσή μας στην πολιτική σταθερότητα του Λιβάνου, στηρίζοντας την κυριαρχία της χώρας αυτής, την εδαφική της ακεραιότητα και τη βοήθεια στις ένοπλες δυνάμεις προς τη χώρα αυτή από την Ελλάδα διασφαλίζει τον έλεγχο του κράτους και των όπλων».

Αναφερόμενος στη Συρία, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι «ένα χρόνο μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ, έχει αποκατασταθεί η ασφάλεια και η σταθερότητα», ωστόσο υπογράμμισε ότι «πρέπει επίσης να γίνονται σεβαστές όλες οι θρησκείες και οι εθνότητες και θα πρέπει ειδικότερα να προστατεύσουμε τους χριστιανούς Ορθοδόξους της Μέσης Ανατολής και αυτή είναι μια σημαντική παράμετρος για μια διαρκή πολιτική επίλυση».

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την προσδοκία του η συμμαχία αυτή να αποδώσει ακόμη πιο απτά αποτελέσματα, σημειώνοντας ότι προσβλέπει στη συνέχιση και την ενίσχυσή της.