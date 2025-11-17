Κύκλωμα ψευτοεπενδυτών καζίνο: «Δεν άντεξα αυτό που έζησα και έκανα απόπειρα αυτοκτονίας» λέει ο Σπύρος Μαρτίκας 

Συνεχίζει να συγκλονίζει ο Σπύρος Μαρτίκας με τις αποκαλύψεις για το κύκλωμα των ψευτοεπενδυτών του καζίνο, καθώς όπως λέει, έφτασε στο σημείο να κάνει απόπειρα αυτοκτονίας.

Ο ίδιος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Αποκαλύψεις», μίλησε αρχικά για την σκηνοθετημένη σε βάρος του ληστεία που συνοδεύτηκε από τον ξυλοδαρμό του, ενώ στην συνέχεια, όπως αποκάλυψε, δεν άντεχε όλο αυτό που συνέβαινε και προέβη σε απόπειρα αυτοκτονίας.

«Την Δευτέρα 8 Ιουλίου του 2024, 5 το πρωί έρχεται να με πάρει, μου είχε αφήσει την τσάντα, όπως ήταν την είχα. Όταν πληρωθήκαμε την Παρασκευή, πληρώθηκε και αυτός γιατί ήταν και αυτός επενδυτής. Πήρε και αυτός χρυσό, λίρες και πλάκες. Ανοίγει το πορτμπαγκάζ, βάζει την τσάντα τη δική μου μέσα. Αυτό υπάρχει και σε βίντεο που έχω δώσει στην αστυνομία. ”Άνοιξε την τσάντα, να βάλω και τα δικά μου μέσα, να είναι όλα μαζί”. Πρώτο στενό, δεύτερο στενό, κοντοστέκεται σε ένα σκοτεινό σημείο και κοιτά τους καθρέπτες του» τόνισε αρχικά ο ίδιος.

«Μαρτίκα πού έχεις μπλέξει, θα σε σκοτώσουμε»

Στη συνέχεια εξήγησε ότι: «Μας περίμενε διάσημος ενεχυροδανειστής για να μας εξαργυρώσει τις πλάκες που κουβαλούσαμε. ”Μισό μισό” μου λέει, κοιτάει τους καθρέπτες τους και μας προσπερνά από δεξιά ένα σκουτεράκι με 2 κουκουλοφόρους με κράνη μαύρα και μαύρες στολές. Βγάζουν όπλα, με σπάνε στο ξύλο. ”Μαρτίκα πού έχεις μπλέξει θα σε σκοτώσουμε” μου είπαν. Αυτόν δεν τον άγγιξαν καν. Βγήκε μόνος του από το αυτοκίνητο, άνοιξε το πορτμπαγκάζ, τους το έδωσε, έκαναν νοήματα, συνεννοήθηκαν. Πήραν την τσάντα και έφυγαν».

Ο πρώην παίκτης ριάλιτι αποκάλυψε πως προσπάθησε στη συνέχεια να βάλει τέλος στη ζωή του μόλις κατάλαβε ότι έπεσε θύμα των απατεώνων.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε: «Την επόμενη ημέρα εγώ δεν άντεξα αυτό που έζησα και έκανα απόπειρα αυτοκτονίας με φάρμακα που έκλεψα από το φαρμακείο μου. Έλειπαν όλοι από το σπίτι, με βλέπει η Βρισιήδα από την κάμερα που είχαμε για το σκυλάκι και αρχίζει να ουρλιάζει. Φώναξε την αδελφή μου από κάτω και ήρθε να με σώσει».

 

