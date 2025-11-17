Να μ’ αγαπάς: Η Ζωή μετά από ψυχολογική πίεση καταρρέει μπροστά σε όλους, απόψε στις 20:00

Νάντια Ρηγάτου

Media

Να μ’ αγαπάς: Η Ζωή μετά από ψυχολογική πίεση καταρρέει μπροστά σε όλους, απόψε στις 20:00

Ο Λευτέρης είναι έτοιμος να αποκαλύψει σε όλους ότι εκείνος και η Φωτεινή είναι παιδιά της Ζωής στο νέο επεισόδιο της σειράς “Να μ’ αγαπάς” απόψε στις 20:00 στον Alpha.

 Ο Χάρης προκαλεί τον Λευτέρη με υπονοούμενα για την αδερφή του, εκείνος εξοργίζεται και τον εγκαταλείπει στην ερημιά.

Ορφέας και Φωτεινή τα ξαναβρίσκουν.

Ο Λευτέρης ζητά εξηγήσεις από την Άννα για τον γάμο της.

Η Σοφία προσπαθεί ανεπιτυχώς να τραβήξει την προσοχή του Άγγελου.

Ο Χάρης στο δείπνο, μπροστά στον Άγγελο, επιτίθεται στα δίδυμα, ο Λευτέρης οδηγεί τα πράγματα στο όριο και η Ζωή, μην αντέχοντας την πίεση, καταρρέει μπροστά σε όλους…

Δείτε απόσπασμα

 Ο Λευτέρης ζητά εξηγήσεις από την Άννα για την ξαφνική αλλαγή στη συμπεριφορά της…    

 Δείτε το trailer

18:38 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

