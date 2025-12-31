Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας για τις εκδηλώσεις της Πρωτοχρονιάς

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα παραμονή και αύριο ανήμερα της Πρωτοχρονιάς στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί τόσο στην Πλατεία Συντάγματος όσο και στο Πεδίον του Άρεως.

Οι ρυθμίσεις προβλέπουν προσωρινές και σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας σε συγκεκριμένους δρόμους της πρωτεύουσας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή των εκδηλώσεων.

Από τις 20:00 της 31ης Δεκεμβρίου 2025 μέχρι και τη λήξη των εκδηλώσεων την 1η Ιανουαρίου 2026, η κυκλοφορία στον Δήμο Αθηναίων θα διαμορφωθεί ως εξής:

Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας , στο κομμάτι μεταξύ των οδών Σέκερη και Πανεπιστημίου.

, στο κομμάτι μεταξύ των οδών Σέκερη και Πανεπιστημίου. Λεωφόρος Αλεξάνδρας , από την οδό Μουστοξύδη έως την Πατησίων, καθώς και στους κάθετους δρόμους έως την πρώτη παράλληλη προς το ρεύμα κυκλοφορίας προς Πατησίων.

, από την οδό Μουστοξύδη έως την Πατησίων, καθώς και στους κάθετους δρόμους έως την πρώτη παράλληλη προς το ρεύμα κυκλοφορίας προς Πατησίων. Λεωφόρος Αμαλίας , σε όλο το μήκος της.

, σε όλο το μήκος της. Λεωφόρος Συγγρού , από τη συμβολή της με τη Λεωφόρο Αμαλίας έως και την οδό Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

, από τη συμβολή της με τη Λεωφόρο Αμαλίας έως και την οδό Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Οδός Μαυρομματαίων , σε όλο το μήκος της.

, σε όλο το μήκος της. Πλατεία Συντάγματος , σε όλη της την έκταση.

, σε όλη της την έκταση. Οδός Σταδίου , από την οδό Αμερικής έως τη Βασιλέως Γεωργίου Α΄, καθώς και στις κάθετες έως την πρώτη παράλληλη οδό.

, από την οδό Αμερικής έως τη Βασιλέως Γεωργίου Α΄, καθώς και στις κάθετες έως την πρώτη παράλληλη οδό. Οδός Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στους κάθετους δρόμους έως την πρώτη παράλληλη.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από τις συγκεκριμένες οδούς κατά τη διάρκεια των παραπάνω ωρών, ώστε να διευκολυνθεί η ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων αλλά και η ασφάλεια όλων των πολιτών που θα συμμετάσχουν σε αυτές.