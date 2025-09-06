Κρήτη: Η Αστυνομία τιμά τη μνήμη του Ανθυπαστυνόμου Στάθη Λαζαρίδη, 10 χρόνια μετά τον θάνατό του από πυρά στα Ζωνιανά

Με μια συγκινητική ανακοίνωση, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, αποτίει φόρο τιμής στη μνήμη του Ανθυπαστυνόμου Στάθη Λαζαρίδη, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου, τον Νοέμβριο του 2007.

Ο Στάθης Λαζαρίδης είχε δεχθεί σφαίρα στο κεφάλι — πιθανότατα από ελεύθερο σκοπευτή — τη στιγμή που η πομπή των αστυνομικών οχημάτων εισερχόταν στο χωριό, σε μία από τις πλέον δραματικές επιχειρήσεις των τελευταίων δεκαετιών.

Παρά τις αλλεπάλληλες χειρουργικές επεμβάσεις και την πολυετή μάχη που έδωσε τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του, ο Στάθης Λαζαρίδης δεν κατάφερε να αναρρώσει. Έφυγε από τη ζωή στις 6 Σεπτεμβρίου 2015, έπειτα από οκτώ χρόνια νοσηλείας και δύσκολης καθημερινότητας, αφήνοντας πίσω του ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα αυτοθυσίας και καθήκοντος.

Σε ανακοίνωση τους οι συνάδελφοι του αναφέρουν:

«Σαν Σήμερα 06-09-2015 ο Ανθυπαστυνόμος Λαζαρίδης Ευστάθιος έφυγε από τη ζωή, στο 401 Γ.Σ.Ν.Α., μετά από πολυετή νοσηλεία, καθώς την 05-11-2007 τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι από πυρά αγνώστων δραστών, κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ζωνιανών Ρεθύμνου. Είχε γεννηθεί το 1978 στην Κοζάνη και υπηρετούσε στο Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου. Δεν Ξεχνάμε»

