Κίνηση: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, δύσκολη η Κηφισίας – Καθυστερήσεις 45′ στην Αττική Οδό λόγω τροχαίου

Ουρές χιλιομέτρων σημειώνονται για ακόμη ένα πρωινό στον Κηφισό, όπου η κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη, όπως και σε άλλους κεντρικούς άξονες της Αττικής.

Συγκεκριμένα, μποτιλιάρισμα σημειώνεται στον Κηφισό, και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του Αιγάλεω μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφεια. Δύσκολη είναι η κατάσταση και στην λεωφόρο Κηφισίας, όπου τα οχήματα είναι κολλημένα κυρίως στο ύψος του Ψυχικού.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και σε κεντρικότερα τμήματα της πρωτεύουσας, όπου η κίνηση είναι αυξημένη κυρίως τμηματικά στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, Βασ. Κωνσταντίνου και στη λεωφόρο Συγγρού.

Παράλληλα, μποτιλιάρισμα σημειώνεται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπως και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου.

