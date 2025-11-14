Κίνηση: Αφόρητος ο Κηφισός, μποτιλιάρισμα στην Κηφισίας – Καθυστερήσεις άνω των 30′ στην Αττική Οδό

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους κεντρικούς άξονες της Αττικής, και για ακόμη ένα πρωινό παρατηρούνται ήδη καθυστερήσεις.

Αφόρητος είναι και σήμερα (14/11) ο Κηφισός, όπου οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα. Συγκεκριμένα, στην κάθοδο η κίνηση ξεκινά από τη Μεταμόρφωση μέχρι και το Αιγάλεω, ενώ στην άνοδο από την Ιερά Οδό μέχρι την Νέα Φιλαδέλφεια.

Προβλήματα παρατηρούνται και στη λεωφόρο Κηφισίας κατά τμήματα και στα δύο ρεύματα, με τα οχήματα να είναι κολλημένα κυρίως στο ύψος του Ψυχικού και του Χαλανδρίου, ενώ η ίδια εικόνα καταγράφεται και στην Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα.

Αυξημένη είναι η κίνηση και σε κεντρικότερα τμήματα της πρωτεύουσας, όπως η Βασ. Κωνσταντίνου, η Βασ. Σοφίας, και η λεωφόρος Συγγρού.

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.

Την ίδια ώρα, μποτιλιάρισμα παρατηρείται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου.

