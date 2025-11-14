Καραχάλιος για Καμμένο: Έχει μία ροπή προς τη μυθολογία – Από τη στιγμή που ενεπλάκη στην υπόθεση των Τεμπών όλα γύρισαν ανάποδα

Enikos Newsroom

πολιτική

Νίκος Καραχάλιος

«Βολές» κατά του Πάνου Καμμένου εξαπέλυσε ο Νίκος Καραχάλιος, λέγοντας χαρακτηριστικά για τον πρώην υπουργό Άμυνας ότι έχει «μία ροπή προς τη μυθολογία».

Ο Νίκος Καραχάλιος μιλώντας στο «Βεργίνα TV», τόνισε ότι «ο Πάνος έχει μία ροπή προς τη μυθολογία που είναι ευχάριστη όταν κάνεις κοινωνικά παρέα, αλλά όταν μπλέκεις τη μυθολογία με την πολιτική μπορούν να τιναχτούν πράγματα στον αέρα και όχι μόνο τρένα».

Ο ίδιος συμπλήρωσε πως «από τη στιγμή που ενεπλάκη στην υπόθεση των Τεμπών, όλα γύρισαν ανάποδα».

Ο Νίκος Καραχάλιος υποστήριξε ότι η εμπλοκή του Πάνου Καμμένου φαίνεται να επηρέασε τη στάση της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία, όπως είπε, «άρχισε να βλέπει το ΚΥΜΑ όχι ως κύμα που θα την βελτιώσει, αλλά ως κύμα που θα την πνίξει».

Ο κ. Καραχάλιος πρόσθεσε ότι «η Καρυστιανού έκανε μήνυση στην Κοβέσι, είπε ότι θα κάνει κίνημα και ο Καμμένος, τον άνθρωπο που τα είχε σχεδιάσει αυτά μαζί της, δηλαδή εμένα, τον έβαλε απέναντι».

Ο ίδιος περιέγραψε το σκηνικό ως «ένα περίεργο δίπολο». «Έχουμε ένα δίπολο πολιτικών. Εγώ και ο κ. Σαμαράς είμαστε πολιτικά πρόσωπα, ενώ υπάρχει και ένα δίδυμο γυναικών, οι κυρίες Καρυστιανού και Κοβέσι. Μέχρι την εμφάνιση του Πάνου, εμφανίζονταν στην ίδια γραμμή, ζητώντας δικαίωση. Ξαφνικά, με την εμπλοκή του, η Καρυστιανού στράφηκε εναντίον της Κοβέσι» είπε χαρακτηριστικά.

@theleader.gr Καραχάλιος για Καμμένο: Έχει μια ροπή προς την μυθολογία.Η σχέση Καμμένου-Καρυστιανού και πώς την επηρεάζει. #Τεμπη #ΠΟΛΙΤΙΚΗ #ΝΕΑ

