Λένα Παπαληγούρα για τον «Γιατρό»: Υποδύομαι την Θάλεια μια καταξιωμένη μαέστρο, επίμονη κι αντιδραστική

«Ο ΓΙΑΤΡΟΣ», η ιστορία του Ανδρέα Βρεττού, του Doc, που επιστρέφει στη ζωή μετά το τραύμα από σφαίρα και την απώλεια μνήμης, συνεχίζεται απόψε στις 22:00 στον Alpha με νέο συναρπαστικό επεισόδιο, με τίτλο «Τέλεια».

Μία από τους guest του επεισοδίου είναι η Λένα Παπαληγούρα.

Ο ρόλος της Θάλειας στον «Γιατρό»

Η Λένα Παπαληγούρα υποδύεται τη Θάλεια, μία καταξιωμένη μαέστρο «αρκετά επίμονη κι αντιδραστική» η οποία αντιμετωπίζει κάποιο θέμα με την υγεία της.

«Είναι ένα επεισόδιο που το αγάπησα πάρα πολύ, με ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Η ηρωίδα είναι μαέστρος κι είχε να κάνει (το επεισόδιο) και με τη μουσική. Κάναμε ένα φανταστικό γύρισμα με πραγματική ορχήστρα. Ήταν πολύ ωραίο το κλίμα, ο σκηνοθέτης, πάρα πολύ ωραία σειρά. Την έβλεπα και πριν μου το προτείνουν. Κι απάντησα αμέσως το “ναι”. Είναι μαέστρος η Θάλεια, είναι η πρώτη της μεγάλη συναυλία και παθαίνει ένα θέμα με την υγεία της. Νομίζει ότι είναι από το στρες, και πηγαίνει στο νοσοκομείο , όπου δεν της έχουν πολύ καλά νέα. Δεν θα πω άλλα γιατί θα δείτε αύριο το επεισόδιο, αλλά είναι πολύ συγκινητικό πώς θα βρει έναν τρόπο να συνεχίσει να δουλεύει, παρά το πρόβλημά της».

Επεισόδιο 03 – «Τέλεια»

Η Άννα ενημερώνει τον Ηλιάδη για τη δεύτερη ανάμνηση του Ανδρέα, τρέμοντας μη θυμηθεί αυτό που του κρύβουν.

Η Σοφία από τη μεριά της πληροφορεί τον Ανδρέα ότι σκοπεύει να φύγει απ’ το νοσοκομείο, ζητώντας του να στηρίξει την απόφασή της, πράγμα που εκείνος αρνείται να κάνει, μη θέλοντας να τη χάσει από κοντά του.

Η Τερέζα παρατηρεί ότι ο Απόστολος έχει έρθει πολύ κοντά με τη Φωτεινή και δείχνει να μην της αρέσει καθόλου αυτό, ενώ ο Ανδρέας, χωρίς να ξεφεύγει στιγμή από τον στόχο του, ψάχνει να βρει στοιχεία για τη γυναίκα από το μπαρ στο αρχείο του νοσοκομείου.

Η έρευνά του έχει θετικά αποτελέσματα και αποφασίζει να την προσεγγίσει. Όμως όταν το κάνει, τον περιμένει μια δυσάρεστη έκπληξη.

Στο ρόλο της Θάλειας, η Λένα Παπαληγούρα

Στο ρόλο του Λευτέρη, ο Δημήτρης Παπαδάτος

Στο ρόλο του Φάνη, ο Άγγελος Νεράντζης

Στο ρόλο της Θεοδώρας, η Κατερίνα Πλεξίδα

Στο ρόλο της Έλενας, η Μάγδα Σπίνου

Το ιατρικό περιστατικό που έχουν να αντιμετωπίσουν οι γιατροί της Μέριμνας τους προβληματίζει καθώς παρουσιάζει πολλά και διαφορετικά συμπτώματα.

Και η ίδια η ασθενής, η Θάλεια (Λένα Παπαληγούρα), δεν τους βοηθάει ιδιαίτερα καθώς αρνείται τη νοσηλεία γιατί θα χάσει το κονσέρτο που διευθύνει η ίδια το βράδυ και φοβάται πως δεν θα έχει ξανά την ευκαιρία να είναι μαέστρος.

Οι γιατροί προσπαθούν να της που ότι με αυτόν τον τρόπο βάζει σε κίνδυνο την ζωή της αλλά η Θάλεια δεν μπορεί να το δει.

Η αγωνία της για την θέση της, που έχει κερδίσει με κόπο, την φέρνει σε αντιπαράθεση ακόμα και με τον Λευτέρη (Δημήτρης Παπαδάτος), τον σύντροφό της τον οποίο κατηγορεί ότι το ενδιαφέρον του για εκείνη υποκινείται από την επιθυμία του να της πάρει τη θέση τώρα που βρίσκεται στο νοσοκομείο.

Η αντιπαράθεσή τους φέρνει σε δύσκολη θέση όλη την ιατρική ομάδα που βρίσκεται παρούσα και καταλήγει με τον Λευτέρη να φεύγει αγανακτισμένος.