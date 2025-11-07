Ο Γιατρός: Η πρώτη ανάμνηση του Ανδρέα ταράζει την Άννα

Καθηλώνει το νέο επεισόδιο της σειράς “Ο γιατρός” απόψε στις 22:00 στον Alpha.

Ο Ανδρέας ξεκινάει ειδική θεραπεία για την ανάκτηση της μνήμης του, με τον Απόστολο να του λέει πως, αν όλα πάνε καλά, θα ξαναπάρει πίσω τη ζωή του.

Η Άννα όμως, όταν το πληροφορείται, δείχνει σα να μη θέλει να θυμηθεί εντέλει ο Ανδρέας, σα να του κρύβει ένα μεγάλο μυστικό που φοβάται ότι θα φανερωθεί.

Παράλληλα, ο Αλέξανδρος αμφιβάλλει πλέον για τα αισθήματα της Σοφίας απέναντί του, ενώ ο Δημήτρης είναι φανερό πως δεν μπορεί να διαχειριστεί ακόμη το αίσθημα της απώλειας μετά από τον θάνατο της Δανάης.

Κι ενώ ο Ανδρέας φαίνεται να έχει άλλη μια συνηθισμένη μέρα στο νοσοκομείο, μία ακόμη ανάμνηση που θα έρθει στο μυαλό του θα τον ταράξει και θα τον κάνει να τρέξει για εξηγήσεις στην Άννα. Του κρύβει όντως κάποιο μυστικό από τα χρόνια της κοινής τους ζωής;

Στο ρόλο του Μίλτου, ο Γιάννης Στανκογλου

Στο ρόλο της Βίβιαν, η Κατερίνα Βρανά

Στο ρόλο της Καλλιόπης, η Υβόννη Μαλτέζου

Στο ρόλο του Βαγγέλη, ο Γιώργος Μπινιάρης

Στο ρόλο του Στέλιου, ο Γιάννης Κορρές

Στο ρόλο της Λόμη, η Σαϊμέ Μουσατάλ

Ο Ανδρέας παρακολουθεί τις κινήσεις του Μίλτου (Γιάννης Στάνκογλου) και συνειδητοποιεί ότι παίρνει χάπια που του έχει αποκρύψει και αποφασίζει να τον αντιμετωπίσει.

Ο Μίλτος του εξηγεί ότι βρέθηκε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση μετά το ατύχημα της γυναίκας του και για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις χρειάστηκε αυτά τα χάπια, χωρίς τα οποία του ομολογεί πως δεν μπορεί να λειτουργήσει.

Ο Ανδρέας προσπαθεί να του εξηγήσει η στέρηση του δημιουργεί την εξάρτηση από τα χάπια και ότι στην πραγματικότητα δεν τον βοηθάνε καθόλου. Με τη βοήθειά του όμως θα καταφέρει να αποτοξινωθεί και να συνεχίσει τη ζωή του κανονικά.

Άραγε ο Μίλτος θα ακολουθήσει τις οδηγίες του Ανδρέα ή για άλλη μια φορά στη ζωή του θα κάνει αυτό που πιστεύει εκείνος καλύτερο για τον εαυτό του.

Ο Ανδρέας είχε μια οδυνηρή ανάμνηση και έτρεξε στην Άννα να της το πει. Θυμήθηκε ότι έχει δει την Άννα να φιλιέται με τον Ηλιάδη, έναν παλιό καθηγητή τους.

Ο Ανδρέας είναι φανερά εκνευρισμένος καθώς συνειδητοποιεί ότι προφανώς αυτός ήταν ο λόγος που χωρίσανε. Η Άννα το αρνείται και προσπαθεί να τον πείσει ότι δεν ήταν κανονική ανάμνηση αλλά ψευδής.

Ο Ανδρέας την πιστεύει και φεύγει ήσυχος. Όμως όταν μένει μόνη της η Άννα είναι φανερό ότι δεν είπε όλη την αλήθεια στον Ανδρέα, αφού τηλεφωνεί σε κάποιον λέγοντας του ότι ο Ανδρέας μπορεί να θυμηθεί και πως είναι καλύτερο να μην βρίσκονται πλέον.

Τι κρύβει άραγε η Άννα από τον Ανδρέα;

