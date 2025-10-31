Ο ΓΙΑΤΡΟΣ: Όταν η μνήμη του Αντρέα ξυπνά, τίποτα δε μένει το ίδιο- Πρεμιέρα απόψε στις 22:00 στον Alpha

«Ο ΓΙΑΤΡΟΣ», η ιστορία του Ανδρέα Βρεττού, του Doc, που επιστρέφει στη ζωή μετά το τραύμα από σφαίρα και την απώλεια μνήμης, συνεχίζεται στον Alpha με νέα συναρπαστικά επεισόδια, νέους χαρακτήρες και καινούργιες ιστορίες, από απόψε στις 22:00.

Ο Ανδρέας, μετά από την τεράστια προσπάθεια που έκανε, είναι ξανά διευθυντής της Παθολογικής.

Το σύστημα λειτουργίας όμως του τμήματος δε βρίσκει σύμφωνη τη νέα διοικήτρια της «Μέριμνας», η οποία έχει έρθει αποφασισμένη για μεγάλες αλλαγές.

Η Σοφία κρατάει σε απόσταση τον Αλέξανδρο, χωρίς εκείνος να μπορεί να εξηγήσει γιατί, ενώ ο Δημήτρης επιστρέφει, μετά τον τραγικό χαμό της Δανάης, και αναλαμβάνει τους νέους ειδικευόμενους του τμήματος, προσπαθώντας να μαζέψει τα κομμάτια του.

Παράλληλα, με μια αναδρομή στο παρελθόν, θα μάθουμε για ένα πρόβλημα υγείας της Άννας, το οποίο θα είναι η αρχή μιας σειράς γεγονότων που συνδέονται άμεσα με το παρόν.

Κι αυτό γιατί ο Ανδρέας θα έχει απρόσμενα την πρώτη του ανάμνηση απ’ τα 12 χρόνια της ζωής του που έχει ξεχάσει.