Καταυλισμοί Ρομά: Πρεμιέρα σήμερα για το σχέδιο αστυνόμευσης στην Αττική – Τι προβλέπει 

Enikos Newsroom

Ξεκινά σήμερα Σάββατο 15 Νοεμβρίου η εφαρμογή του σχεδίου αστυνόμευσης σε καταυλισμούς Ρομά στην Αττική.

Το σχέδιο, που αρχίζει από 25 περιοχές και 152 σημεία της Περιφέρειας, εφαρμόζεται από τη νέα Ομάδα Πρόληψης και Διαμεσολάβησης, με 24ωρη ένστολη παρουσία, ελέγχους στα σπίτια με στοχευμένες επιχειρήσεις σε περιοχές όπου καταγράφεται μεγάλη παραβατικότητα.

Την υπηρεσία στελεχώνουν 473 αστυνομικοί από την ομάδα του λεγόμενου ελληνικού FBI.

Το βασικό σκεπτικό του σχεδίου για την επιτήρηση στους καταυλισμούς Ρομά, είναι η πρόληψη και η διαμεσολάβηση, όπου υπάρχουν παραβατικά στοιχεία. Θα υπάρχει 24ωρη παρουσία ενστόλων, ώστε να επεμβαίνουν άμεσα σε περιπτώσεις που απαιτείται.

«Στόχος μας είναι να προλάβουμε και να ελέγξουμε την παραβατικότητα χωρίς να ανεχόμαστε “ειδικές ζώνες” που βρίσκονται πέραν του νόμου. Αλλά και χωρίς να στιγματίζουμε ευαίσθητους και ευάλωτους πληθυσμούς», δήλωσε για το σχέδιο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος εξήγησε ότι για το λόγο αυτό έχουν επιλεχθεί οι ομάδες αυτές να συναποτελούνται από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς και πλαισιώνονται από «διαμεσολαβητές» που βρίσκονται κοντά στις κοινότητες των Ρομά.

«Θα είναι οι σύνδεσμοι της Αστυνομίας με όλους εκείνους τους Ρομά -και είναι η πλειοψηφία- που επιθυμούν ασφάλεια και ευημερία στις κοινότητές τους», σημείωσε ακόμη.

 

