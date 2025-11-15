Τρομακτικό τροχαίο στην Κρήτη: Τούμπαρε αυτοκίνητο που οδηγούσε 23χρονος – Δείτε φωτογραφίες  

Σμπαράλια έγινε το αυτοκίνητο ενός 23χρονου, ο οποίος τα ξημερώματα του Σαββάτου 15 Νοεμβρίου τραυματίστηκε σε τροχαίο που σημειώθηκε στον δρόμο προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 2 τα ξημερώματα, ο 23χρονος, υπό συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, με αποτέλεσμα το όχημα να βγει εκτός πορείας και να ανατραπεί, όπως μεταδίδει το creta24.

Ο νεαρός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Πρόκειται για το δεύτερο τροχαίο την τρέχουσα εβδομάδα, καθώς τη Δευτέρα (10/11), στον ίδιο δρόμο, σημειώθηκε η παράσυρση της γυναίκας από αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να δίνει «μάχη» για να κρατηθεί στη ζωή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΠΑΓΝΗ.

Δείτε φωτογραφίες: