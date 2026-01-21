Κακοκαιρία: Λευκό πέπλο σε μεγάλο μέρος της χώρας – Ξεπέρασε τα 50 εκατοστά το ύψος του χιονιού στην Φθιώτιδα

Σύνοψη από το

  • Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας σε Φθιώτιδα, Ευρυτανία, Φωκίδα, Εύβοια και Βοιωτία, με έντονες χιονοπτώσεις που φτάνουν έως και τα 20 εκατοστά στη Φθιώτιδα και ξεπερνούν τα 50 εκατοστά στη δυτική της πλευρά.
  • Έχουν τεθεί σε ισχύ απαγορεύσεις κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες, όπως Λαμίας–Καρπενησίου και Ε65, ενώ οι αντιολισθητικές αλυσίδες είναι υποχρεωτικές για όλα τα οχήματα σε πολλές περιοχές.
  • Πυκνές χιονοπτώσεις σημειώνονται από τη νύχτα σε αρκετές περιοχές της Ηπείρου και της Μακεδονίας, με το ύψος του χιονιού να φτάνει το μισό μέτρο στα ορεινά και σχολεία να παραμένουν κλειστά. Παράλληλα, εστάλη μήνυμα 112 σε Εύβοια και Βοιωτία, ενώ στην Κάρυστο οι άνεμοι φτάνουν τα 9 μποφόρ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Κακοκαιρία: Λευκό πέπλο σε μεγάλο μέρος της χώρας – Ξεπέρασε τα 50 εκατοστά το ύψος του χιονιού στην Φθιώτιδα

Ο χιονιάς που άργησε φέτος να φανεί, έκανε τελικά εντυπωσιακή εμφάνιση, καλύπτοντας με λευκό πέπλο μεγάλο μέρος της χώρας. Από τη Φλώρινα και την Πέλλα έως την Καστοριά, τις Σέρρες και το Κιλκίς, οι κάτοικοι ξύπνησαν αντικρίζοντας δρόμους, στέγες και αυλές σκεπασμένες από χιόνι, με το ύψος του να φτάνει κατά τόπους αρκετά εκατοστά.

Το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει από τα ξημερώματα μεγάλο μέρος της Ελλάδας συνοδεύεται από έντονες χιονοπτώσεις, δυνατές βροχές και θυελλώδεις ανέμους, δημιουργώντας ένα καθαρά χειμωνιάτικο σκηνικό από τη Στερεά Ελλάδα μέχρι τη Μακεδονία και την Ήπειρο.

Η Φθιώτιδα βρίσκεται στο επίκεντρο των φαινομένων. Στον Δομοκό, η χιονόπτωση είναι συνεχής, με το ύψος του χιονιού να φτάνει έως τα 20 εκατοστά, ενώ στη Λαμία πέφτει δυνατή βροχή χωρίς να έχουν αναφερθεί προβλήματα. Στον αυχένα του Μπράλου, η ορατότητα είναι περιορισμένη και τα εκχιονιστικά μηχανήματα επιχειρούν αδιάκοπα. Οι οδηγοί καλούνται να έχουν αντιολισθητικές αλυσίδες, καθώς η χρήση τους είναι απαραίτητη στις δευτερεύουσες αρτηρίες της Φθιώτιδας, της Φωκίδας και της Ευρυτανίας.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη LamiaNOW (@lamianow.gr)

Η Αστυνομία απευθύνει σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας, και να ενημερώνονται διαρκώς για την κατάσταση του οδικού δικτύου. Στη δυτική Φθιώτιδα, το χιόνι έχει ξεπεράσει τα 50 εκατοστά, με τα μηχανήματα των δήμων και της Περιφέρειας να δίνουν μάχη για να κρατήσουν ανοιχτό τον δρόμο Λαμία – Καρπενήσι, ενώ προβλήματα έχουν παρουσιαστεί και στο επαρχιακό δίκτυο των ορεινών χωριών.

Στην Ευρυτανία, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον δρόμο Καρπενησίου – Φουρνάς – Καρδίτσας και στο τμήμα προς Δομνίστα, ενώ η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας υπενθυμίζει ότι οι αλυσίδες είναι απαραίτητες σε πολλά σημεία. Παρόμοια εικόνα και στη Βοιωτία και την Εύβοια, όπου όλα τα οχήματα πρέπει να διαθέτουν χειμερινά ελαστικά ή αλυσίδες.

Η Πολιτική Προστασία στην Εύβοια ανακοίνωσε απαγόρευση διέλευσης οχημάτων από το ποτάμι στο σημείο Μπακαλόου – Ατέμη, εξαιτίας της ανόδου της στάθμης του νερού, ενώ εστάλη και μήνυμα 112 σε περιοχές της Εύβοιας και της Βοιωτίας, προειδοποιώντας για επικίνδυνα φαινόμενα. Στην Κάρυστο, οι άνεμοι φτάνουν τα 9 μποφόρ, με το Λιμεναρχείο να ζητά από τους ιδιοκτήτες σκαφών να λάβουν μέτρα προστασίας.

Αριδαία

Γρεβενά

Νεάπολη Κοζάνης

Νάουσα

Γιαννιτσά

Κρύα Βρύση Πέλλας

Η Θεσσαλία επίσης ντύθηκε στα λευκά. Τα Τρίκαλα, η Καρδίτσα, η Λάρισα και ο Βόλος ξύπνησαν μέσα στο χιόνι, με εντυπωσιακές εικόνες να έρχονται από το Λιβάδι Ελασσόνας και το κέντρο των Τρικάλων. Στον Δήμο Μετεώρων, ο δήμαρχος Λευτέρης Αβραμόπουλος αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολείων, καθώς τα Μετέωρα έχουν καλυφθεί από πυκνό στρώμα χιονιού. Αντίστοιχα, στον Δήμο Τρικκαίων, ο δήμαρχος Νίκος Σακκάς ανακοίνωσε ότι όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα παραμείνουν κλειστά για λόγους ασφαλείας.

Στην Καρδίτσα, ο Δήμος Μουζακίου ενημέρωσε ότι στο ορεινό τμήμα πάνω από τη διασταύρωση «Μπαλάνου» το ύψος του χιονιού ξεπερνά τους 30 πόντους. Τα συνεργεία του δήμου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, εργάζονται συνεχώς για να διατηρήσουν ανοιχτό το οδικό δίκτυο. Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Κώστας Σκρέτας εφιστά την προσοχή των κατοίκων, υπενθυμίζοντας ότι για κάθε ανάγκη μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας.

Η Ήπειρος δοκιμάζεται επίσης, με χιόνια να πέφτουν πυκνά σε Τζουμέρκα, Μέτσοβο, Ζαγόρι, Άρτα και Πωγώνι, όπου το ύψος φτάνει το μισό μέτρο και η θερμοκρασία υποχωρεί κάτω από το μηδέν. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά, ενώ η Αστυνομική Διεύθυνση Ιωαννίνων ανακοίνωσε ότι: «Για λόγους ασφαλείας και αποφυγής τροχαίων ατυχημάτων, λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων, ισχύει προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στην Εγνατία Οδό, από τον κόμβο Παμβώτιδας έως τον κόμβο Παναγιάς. Εξαιρούνται τα εκχιονιστικά, τα οχήματα οδικής βοήθειας, τα φορτηγά που μεταφέρουν αλάτι και τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης».

Στη Μακεδονία, τα φαινόμενα είναι έντονα. Σε Φλώρινα, Πτολεμαΐδα, Νάουσα, Βέροια, Πέλλα και Γρεβενά, το χιόνι έχει καλύψει πόλεις και χωριά, ενώ στη Σαμαρίνα σημειώθηκε χιονοθύελλα. Από τα ξημερώματα, χιονίζει στον Χορτιάτη, με τις αρχές να κλείνουν τον δρόμο Χορτιάτη – Αγίου Βασιλείου, ενώ στην Ημαθία τα σχολεία δεν λειτούργησαν για λόγους ασφαλείας.

