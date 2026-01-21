Αργολίδα: Η κακοκαιρία προσγείωσε εσπευσμένα δεκάδες φλαμίνγκο στο Ναύπλιο – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Σύνοψη από το

  • Καθημερινές είναι οι αφίξεις των αποδημητικών φλαμίνγκο στον Υδροβιότοπο Ναυπλίου – Νέας Κίου στην Αργολίδα, δημιουργώντας ένα μοναδικό θέαμα για κατοίκους και επισκέπτες.
  • Λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα τις τελευταίες ημέρες, τα φοινικόπτερα βρίσκουν απάγκιο στον φιλόξενο χώρο του υγροτόπου.
  • Εκεί κάνουν μια απαραίτητη στάση πριν συνεχίσουν το ταξίδι τους προς θερμότερα μέρη, ξεκουράζονται από το μακρύ ταξίδι της μετανάστευσής τους και βρίσκουν αφθονία τροφής.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Αργολίδα: Η κακοκαιρία προσγείωσε εσπευσμένα δεκάδες φλαμίνγκο στο Ναύπλιο – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Καθημερινές είναι οι αφίξεις των αποδημητικών φλαμίνγκο στον Υδροβιότοπο Ναυπλίου – Νέας Κίου στην Αργολίδα, δημιουργώντας ένα μοναδικό θέαμα για κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής.

Λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα τις τελευταίες ημέρες, τα φοινικόπτερα βρίσκουν απάγκιο στον φιλόξενο χώρο του υγροτόπου, όπου η ηρεμία και η αφθονία τροφής τους επιτρέπουν να ξεκουραστούν από το μακρύ ταξίδι της μετανάστευσής τους. Εκεί κάνουν μια απαραίτητη στάση πριν συνεχίσουν το ταξίδι τους προς θερμότερα μέρη.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

NextBrain Atlas: ένας νέος άτλας εγκεφάλου ρίχνει φως στις νευροεκφυλιστικές νόσους 

Βοηθά η διακοπή της γλουτένης στην απώλεια βάρους; Τι λένε οι ειδικοί

ΟΔΔΗΧ: Στο 1,85% η απόδοση για τα τρίμηνα έντοκα-Τι έδειξαν τα στοιχεία για τις προσφορές

Λαγκάρντ: «Οι ΗΠΑ συμπεριφέρονται περίεργα ως σύμμαχοι» -Τι ζητεί για την ΕΕ

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:51 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Σε κλοιό κακοκαιρίας η χώρα: Κλήσεις για κοπές δέντρων και πλημμυρισμένα υπόγεια σε Σαλαμίνα, Κερατσίνι, Πέραμα

Σε κλοιό κακοκαιρίας βρίσκεται η χώρα, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές, τις καταιγίδες, του...
17:14 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Καθίζηση στην οδό Ειρήνης στη Νέα Μάκρη – Διακοπή στην κυκλοφορία των οχημάτων

Βροχοπτώσεις, ανά διαστήματα έντονες, πλήττουν από νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης (21/1) την Α...
16:55 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Χανιά: Ένοχος ο οδηγός της Porche για το θανατηφόρο τροχαίο – «Κατέστρεψα μια οικογένεια» είπε στην απολογία του 

Ένοχο έκρινε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων τον 45χρονο οδηγό της Porche, για το θανατηφόρο...
16:45 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

«Ελ. Βενιζέλος»: Πάνω από 2 κιλά κοκαΐνης εντοπίστηκαν σε δέματα με επιτραπέζια παιχνίδια – Είχαν προορισμό την Κύπρο, 1 σύλληψη

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι