Αργολίδα: Η κακοκαιρία προσγείωσε εσπευσμένα δεκάδες φλαμίνγκο στο Ναύπλιο – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Καθημερινές είναι οι αφίξεις των αποδημητικών φλαμίνγκο στον Υδροβιότοπο Ναυπλίου – Νέας Κίου στην Αργολίδα, δημιουργώντας ένα μοναδικό θέαμα για κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής.

Λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα τις τελευταίες ημέρες, τα φοινικόπτερα βρίσκουν απάγκιο στον φιλόξενο χώρο του υγροτόπου, όπου η ηρεμία και η αφθονία τροφής τους επιτρέπουν να ξεκουραστούν από το μακρύ ταξίδι της μετανάστευσής τους. Εκεί κάνουν μια απαραίτητη στάση πριν συνεχίσουν το ταξίδι τους προς θερμότερα μέρη.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο